|3 сентября 2021
|Просмотров: 49
|
В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что количество пластика в Мировом океане может увеличиться в три раза. Если не принять кардинальных мер, то это может произойти уже в 2040 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.
"Черепахи, запутавшиеся в разорванных пластиковых пакетах. Мертвые киты с желудками, полными отходов. Миллиарды пластиковых гранул, которые волны выносят на наши пляжи - как недавно в Шри-Ланке. Мы сами видим, что мы наделали", - говорится в сообщении.
Кроме того, эмиссии парниковых газов, источником которых является пластик, включая сжигание пластиковых отходов, к середине века будут составлять 17% общего объема выбросов СО2.
"Загрязнены пластиком моря и океаны уже не могут давать нам в полном объеме все свои богатства, которыми человечество пользовалось раньше, а связанные с этим ежегодные экономические потери составляют 2,5 млрд долларов", - добавляют в сообщении.
Как показывают исследования ООН, 80% пластика приносят в океан 1000 рек, при этом страдают и сами реки, пресноводные озера и экосистемы на суше.
В ООН представили пути решения данной проблемы, а именно:
3 сентября 2021
• Особенности клинкерного кирпича для фасада
• ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время
• Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины
• Apple может начать производство электромобилей в 2024
• Количество пластика в океане за ближайшие 20 лет может увеличиться втрое, - ООН
20 августа 2021
• Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине
• Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины
• Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro
• Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом
• Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"
19 августа 2021
• Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен
• Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей
• Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний
• Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах
• Обзор лучших стиральных машинок
• ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским
18 августа 2021
• Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова
• Листовой поролон для производства мебели
• Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой
• Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила
• Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу
• В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки
• Какими бывают виниры на зубы?
• Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко
• Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу
7 августа 2021
• В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали
• С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами
• Как помыть окна без разводов: 5 способов
• Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно
• MD-Fashion — удобный шопинг онлайн
• Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?
— 3 сентября 2021 —
Клинкерная плитка для обустройства фасадного покрытия – это идеальное сочетание практичности, качества, удобства применения для создания красоты и практичности.
— 3 сентября 2021 —
ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов 4 сентября. С 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга.
— 3 сентября 2021 —
Американская компания Apple может начать производство электромобилей под своим брендом в 2024 году. На сегодня по этой теме ведутся переговоры с японской Toyota.
— 20 августа 2021 —
Верховный суд принял окончательное решение по делу, инициированному "Ощадбанком", в котором он требовал запретить российскому "Сбербанку" использовать торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.
Приветствую, гость! Вход
3 сентября 2021
• Особенности клинкерного кирпича для фасада
• ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время
• Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины
• Apple может начать производство электромобилей в 2024
• Количество пластика в океане за ближайшие 20 лет может увеличиться втрое, - ООН
20 августа 2021
• Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине
• Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины
• Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro
• Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом
• Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"
19 августа 2021
• Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен
• Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей
• Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний
• Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах
• Обзор лучших стиральных машинок
• ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским
18 августа 2021
• Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова
• Листовой поролон для производства мебели
• Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой
• Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила
• Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу
• В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки
• Какими бывают виниры на зубы?
• Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко
• Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу
7 августа 2021
• В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали
• С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами
• Как помыть окна без разводов: 5 способов
• Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно
• MD-Fashion — удобный шопинг онлайн
• Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Количество пластика в океане за ближайшие 20 лет может увеличиться втрое, - ООН»
В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что количество пластика в Мировом океане может увеличиться в три раза. Если не принять кардинальных мер, то это может произойти уже в 2040 году.