Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список

|7 сентября 2021
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Южная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты подводных лодок собственного производства с новой субмарины. Она стала восьмой страной в мире, владеющей этим оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.
Такими ракетами обладают:
Тест провели в прошлом месяце под руководством Агентства оборонных разработок Южной Кореи.
Подводная лодка Dosan Ahn Chang-ho водоизмещением 3000 тонн оснащена шестью вертикальными пусковыми контейнерами. Считается, что эта БРПЛ Hyunmoo 4-4 - модификация ракеты Hyunmoo-2B с дальностью полета около 500 км, и что ее будут оснащать неядерными боеголовками.
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Южная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты подводных лодок собственного производства с новой субмарины. Она стала восьмой страной в мире, владеющей этим оружием.