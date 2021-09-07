Нардепы в августе получили более 3 млн грн компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты - более 130 тысяч грн

В августе этого года 138 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Так, в августе 2021 года 138 нардепам девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3 008 745 грн.

Отметим, что в августе наибольшую сумму компенсации за жилье получил нардеп Муса Магомедов — 137 800 грн. Магомедов не входит в состав любой фракции. По 59 800 грн получил член группы “ДОВЕРИЕ” Роберт Горват и член фракции политической партии “Слуга народа” Андрей Одарченко.

Добавим, что народный депутат из фракции “Слуга народа” Маргарита Шол, которая была замечена на сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады с аксессуарами и драгоценностями на полмиллиона гривен получила в августе компенсацию за жилье в размере 20 150 грн.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент не поддержит решение об отмене компенсации народным депутатам за оплату их жилья.

В этом году компенции на жилье для нардепов обходятся приблизительно в 3 млн грн ежемесячно. Так, в июле этого года 147 нардепам в целом выплатили 2 998 950 гривен компенсации за жилье, в июне 143 депутата получили на эти цели 3 156 975 гривен, в мае 144 нардепам выплатили 2 937 400 грн. В апреле этого года 147 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. В марте этого года 151 нардепу целом выплатили более 2,9 млн грн.

А вот, к примеру, в декабре 2020 года 160 нардепам в целом выплатили более 7 млн гривен компенсации за жилье.