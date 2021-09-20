|20 сентября 2021
|Просмотров: 28
|
"Желтая" зона адаптивного карантина в Украине возможно будет действовать с 22 сентября. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Сообщается, что завтра на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС будет рассмотрен вопрос внедрения "желтого" уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00:00 22 сентября 2021.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививку первой дозой сделали не менее 80% персонала.
"Мы изменили подход к карантину и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни", - отметил Шмыгаль.
20 сентября 2021
• В Украине продлили карантин до 31 декабря
• Перепись населения Украины пройдет максимально технологично, - Федоров
• В Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение
• Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября
7 сентября 2021
• Через полгода после получения COVID-сертификата украинцы смогут сгенерировать новый
• Нардепы в августе получили более 3 млн грн компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты - более 130 тысяч грн
• Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД
• Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список
• Дополнительный заработок с Joycasiino
• Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений
• Сальвадор первым в мире признал биткойн законным платежным средством
• Apple проведет три осенних презентации: какие новинки представят
3 сентября 2021
• В Украине эмитировано 76 млн платежных карт
• Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"
• Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство
• Особенности клинкерного кирпича для фасада
• ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время
• Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины
• Apple может начать производство электромобилей в 2024
• Количество пластика в океане за ближайшие 20 лет может увеличиться втрое, - ООН
20 августа 2021
• Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине
• Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины
• Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro
• Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом
• Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"
19 августа 2021
• Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен
• Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей
• Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний
• Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах
• Обзор лучших стиральных машинок
• ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским
— 20 сентября 2021 —
В понедельник, 20 сентября, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря. Речь идет об общенациональном карантине.
— 20 сентября 2021 —
Перепись населения Украины в 2023 году пройдет максимально технологично. До конца года подготовят проект, в котором будут изложены все аспекты.
— 20 сентября 2021 —
В Донецкой области вчера, 19 сентября, произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 3,3 балла по шкале Рихтера.
— 7 сентября 2021 —
После окончания полугодового срока действия сертификата о вакцинации от коронавируса, в приложении "Дія" можно будет сгенерировать новый сертификат. Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, комментируя вопрос в Facebook-группе "COVID-19 в Украине: анализ статистических данных" о действительности сертификата через полгода после вакцинации.
Приветствую, гость! Вход
20 сентября 2021
• В Украине продлили карантин до 31 декабря
• Перепись населения Украины пройдет максимально технологично, - Федоров
• В Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение
• Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября
7 сентября 2021
• Через полгода после получения COVID-сертификата украинцы смогут сгенерировать новый
• Нардепы в августе получили более 3 млн грн компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты - более 130 тысяч грн
• Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД
• Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список
• Дополнительный заработок с Joycasiino
• Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений
• Сальвадор первым в мире признал биткойн законным платежным средством
• Apple проведет три осенних презентации: какие новинки представят
3 сентября 2021
• В Украине эмитировано 76 млн платежных карт
• Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"
• Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство
• Особенности клинкерного кирпича для фасада
• ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время
• Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины
• Apple может начать производство электромобилей в 2024
• Количество пластика в океане за ближайшие 20 лет может увеличиться втрое, - ООН
20 августа 2021
• Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине
• Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины
• Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro
• Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом
• Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"
19 августа 2021
• Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен
• Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей
• Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний
• Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах
• Обзор лучших стиральных машинок
• ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября»
"Желтая" зона адаптивного карантина в Украине возможно будет действовать с 22 сентября. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.