Глаз видит мир, и то, чего недостает миру

Современная жизнь у молодёжи такова, что достаточно много ребят стали носить очки или контактные линзы. Частый контакт с электронными гаджетами является частой причиной возникновения "Сухого глаза", что провоцирует снижение остроты зрения.

В связи с этим жизнь уже начинает терять прежние краски и всё становится расплывчатым для восприятия. Человеку необходимо максимально хорошо ориентироваться в пространстве, чтобы ощущать жизнь и быть максимально полноценным.

Для решения проблемы с плохим зрением существуют врачи-офтальмологи. Они проверяют резкость зрения и по результатам выписывают рецепт очков с нужными диоптриями. К сожалению, текущая эпидемиологическая обстановка не всегда позволяет выбраться на улицу и посещать государственные медицинские учреждения.

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"ленивый глаз";

катаракта;

косоглазие;

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