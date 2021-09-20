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Бездумная исполнительность

Накопительная пенсионная система: украинцам обещают доступ к просмотру своих пенсий 24/7
20 сентября 2021 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Систему пенсионных накоплений и круглосуточный доступ для ее отслеживания планируют ввести в Украине с 2023 года. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

"Введение общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения планируется с 2023 года", - указали в ведомстве.

Для того, чтобы это стало возможным, указали в Минсоцполитики, необходимо заранее построить технологическую инфраструктуру, которая:

  • будет удобной, доступной и прозрачной для человека;
  • обеспечит право выбора и замены учреждения, в котором человек хочет накапливать средства на старость;
  • предоставит возможность контроля собственных пенсионных накоплений в режиме 24/7;
  • надежно будет хранить информацию о пенсионных накоплениях;
  • обеспечит защищенный обмен информацией между всеми учреждениями, которые формируют пенсионные накопления;
  • предоставит государству возможность контролировать движение средств и информации на всех основных этапах.

"Поэтому, пока народные депутаты и эксперты согласовывают последние детали законопроектов, регулирующие внедрение обязательной накопительной пенсионной системы, правительство строит необходимую технологическую инфраструктуру", - добавили в ведомстве.

Инфраструктуру, как указано, создают в пределах Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС). Минсоцполитики совместно с Министерством цифровой трансформации завершили пилотный проект, благодаря которому создали все основные составляющие ЕИССС, в частности Единый социальный реестр (ЕСР).

Именно этот реестр, как ожидается, сосредоточит всю "пенсионную историю" человека: информацию и документы о формировании ее пенсии в солидарной и обязательной накопительной пенсионных системах; информация обо всех видах социальной поддержки, которые предоставляют человеку, или на которые он имеет право — субсидии, пособия, льготы и тому подобное.

Также люди смогут с помощью специального портала или платформы "Дія" выбрать себе пенсионный фонд для накоплений и изменить его. Через личный кабинет в ЕСР в любой момент можна будет увидеть состояние, объем своих пенсионных накоплений, уплаченные взносы, полученный инвестиционный доход, осуществленные выплаты и тому подобное. 

Движение средств и информации об обязательных пенсионных накоплениях людей на каждом основном этапе будут контролировать на базе ЕСР различные органы государственной власти и учреждения. Также будут осуществлять автоматическое сравнение данных с ЕСР и соответствующих данных органа или учреждения.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Накопительная пенсионная система: украинцам обещают доступ к просмотру своих пенсий 24/7»

Систему пенсионных накоплений и круглосуточный доступ для ее отслеживания планируют ввести в Украине с 2023 года. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

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