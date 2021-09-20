За пять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на 226 тыс. человек

В течение января-июля численность населения Украины сократилась на 226 тыс. человек и по состоянию на 1 августа 2021 года составила 41 362,4 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 40 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение января-июня численность населения Украины сократилась на 205,2 тыс. человек и по состоянию на 1 июля 2021 года составила 41 383,2 тыс. человек.

В 2020 году численность населения Украины сократилась на 314 тыс. человек и на 1 января 2021 составила 41 588,4 тыс. человек.

В 2019 году численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января 2020 составила 41 902,4 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек – сельское.

При этом Министерство инфраструктуры готовится провести максимально технологичную перепись населения Украины в 2023 году.