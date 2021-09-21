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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября
21 сентября 2021 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен "желтый" уровень эпидопасности. О таком решении Государственной комиссии ТЭБ и ЧС сообщили 21 сентября в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабмина.

Внеочередное заседание Государственной комиссии состоялось 21 сентября под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. К заседанию присоединились также председатели областных государственных администраций.

"По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;

  • применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;
  • председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Участники заседания также обсудили вопросы охвата населения вакцинацией, в частности учителей и работников учебных заведений. Денис Шмыгаль заметил, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей растет.

С учетом обсуждения Государственная комиссия поручила председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры в отношении:

  • возможности привлечения к процессу вакцинации, в том числе, учителей и работников учебных заведений возможностей существующих пунктов прививок в учреждениях образования;
  • обеспечения возможности и организации вакцинации в том числе учителей и работников учреждений образования с помощью выездных мобильных прививочных сессий при отсутствии в учебных заведениях постоянных пунктов прививок;
  • информирования и проактивного приглашения на вакцинацию не только учителей и работников учебных заведений, а также их родственников и родственников соискателей образования в существующих пунктах прививок в учебных заведениях и во время работы выездных мобильных прививочных сессий.

Глава правительства также напомнил, что Кабинет министров изменениями в постановление в определенном плане также смягчил ограничительные меры и позволил работать заведениям хозяйствования и образования даже в "красной" зоне, но при определенных условиях.

"Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", - отметил Премьер.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября»

С 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен "желтый" уровень эпидопасности. О таком решении Государственной комиссии ТЭБ и ЧС сообщили 21 сентября в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабмина.

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