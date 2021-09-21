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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"
21 сентября 2021 Просмотров: 86 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

О сути проекта "Безопасное детство" и ожидаемом эффекте от его внедрения рассказала заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в эфире одного из телеканалов.

С начала 2021 было зарегистрировано почти 3000 уголовных правонарушений, совершенных или детьми, или с их участием. Столько же преступлений против самих детей.

"Министерство внутренних дел фокусируется на теме безопасной среды для детей. "Безопасная школа" - один из компонентов масштабного проекта "Безопасное детство", который был недавно представлен министром Денисом Монастырским. Проект направлен на создание безопасной среды для детей, защита их прав и законных интересов", - отметила Екатерина Павличенко.

По ее словам, МВД планирует усиливать и увеличивать полицейское присутствие в школах.

"Вместе с Министерством образования и науки мы сейчас прорабатываем проект "Воспитатель безопасности". Это будут не полицейские, а воспитатели, которые пройдут соответствующий отбор и обучение на базе учебных заведений системы МВД. Они будут понимать специфику работы с детьми ориентироваться в тех проблемах, которые сегодня есть, в том числе в законодательной плоскости, а также ориентироваться на международные практики", - сообщила Екатерина Павличенко.

Воспитатели безопасности будут постоянно находиться в школах и станут связующим звеном между полицейскими офицерами и родителями, детьми, администрацией школ. В случае, появления информации, на которую нужно реагировать, они будут передавать ее в полицию и в тесном контакте работать с правоохранителями для создания безопасной среды в школе.

"К этому проекту присоединяются наши международные партнеры UNICEF, пока мы уже разрабатываем тематический план, по которому будем обучать воспитателей безопасности. Желание и умение работать с детьми - один из ключевых аспектов для таких воспитателей. Если это небольшие школы, расположенные рядом, то на несколько школ может быть один воспитатель безопасности", - сказала заместитель министра внутренних дел.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"»

О сути проекта "Безопасное детство" и ожидаемом эффекте от его внедрения рассказала заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в эфире одного из телеканалов.

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