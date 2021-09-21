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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор
21 сентября 2021 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Верховная Рада намерена ввести новый вид трудового договора - трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

За принятие законопроекта №5161 за основу проголосовали 327 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно ему, трудовой договор с нефиксированным рабочим временем - это особый вид трудового договора, условиями которого заранее не установлено конкретное время выполнения работы, обязанность работника выполнять которой возникает исключительно в случае предоставления собственником или уполномоченным им органом предусмотренной настоящим трудовым договором работы без гарантирования того, что такая работа будет предоставляться постоянно.

Документом предусмотрено, что работодатель самостоятельно определяет необходимость и время привлечения работника к работе, объем работы и в предусмотренный трудовым договором срок согласовывает с работником режим работы и продолжительность рабочего времени, необходимого для выполнения соответствующей работы.

Количество заключенных трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров.

Юридические лица и физические лица - предприниматели, использующие наемный труд менее 10 работников, могут заключать не более одного трудового договора с нефиксированным рабочим временем.

Минимальная продолжительность рабочего времени работника, выполняющего работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, в течение календарного месяца составляет 32 часа.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем должен содержать, в частности, информацию о:

  • способе и минимальном сроке уведомления работника о начале выполнения работы;
  • способе и максимальном сроке сообщения от работника о готовности приступить к работе или отказаться от ее выполнения в случаях, предусмотренных частью седьмой настоящей статьи;
  • интервалах, в которые от работника могут требовать работать (базовые часы и дни).

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Комментарии к статье «Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор»

Верховная Рада намерена ввести новый вид трудового договора - трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

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