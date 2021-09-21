Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор

За принятие законопроекта №5161 за основу проголосовали 327 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно ему, трудовой договор с нефиксированным рабочим временем - это особый вид трудового договора, условиями которого заранее не установлено конкретное время выполнения работы, обязанность работника выполнять которой возникает исключительно в случае предоставления собственником или уполномоченным им органом предусмотренной настоящим трудовым договором работы без гарантирования того, что такая работа будет предоставляться постоянно.

Документом предусмотрено, что работодатель самостоятельно определяет необходимость и время привлечения работника к работе, объем работы и в предусмотренный трудовым договором срок согласовывает с работником режим работы и продолжительность рабочего времени, необходимого для выполнения соответствующей работы.

Количество заключенных трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров.

Юридические лица и физические лица - предприниматели, использующие наемный труд менее 10 работников, могут заключать не более одного трудового договора с нефиксированным рабочим временем.

Минимальная продолжительность рабочего времени работника, выполняющего работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, в течение календарного месяца составляет 32 часа.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем должен содержать, в частности, информацию о: