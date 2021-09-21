Реставрация зуба фотополимером: особенности процедуры

|21 сентября 2021
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Реставрация зуба фотополимером – это методика полного восстановления внешней структуры зуба, которые из-за повреждений не могут выполнять свою функцию. После всех манипуляций зуб не отличается от настоящего ни по цвету, ни по форме от остальных позиций в зубном ряду. Эта услуга имеет ряд особенностей, которые обеспечивают получение положительных факторов.
Какими отличительными чертами обладает процедура
В некоторых случаях этот процесс еще называют наращиванием. По своей сути это тоже правильное название, так как реставрационные работы применяются с использованием этой методики. Для восстановления могут применить накладки (виниры) или нарастить при помощи фотополимерного материала.
Фотополимер обладает высоким уровнем оптических свойств. При этом он дает возможность подбора массы под натуральную зубную эмаль, чтобы максимально не отличаться от соседних позиций. Еще одной особенностью этого продукта является длительная носка и сохранение блеска на больший срок.
Если пломбировка подразумевает закрытие кариозного отверстия, то реставрация назначается в других случаях. Среди них можно выделить:
Проблемы во всех этих случаях могут существенно испортить улыбку и доставить проблемы своим обладателям. Поэтому очень важно исправить этот момент.
Положительные стороны от реставрации зубов
Самым основным преимуществом является проведение эстетической художественной коррекции при помощи фотополимеров. Этот материал подходит для использования на передних зубах, клыках и даже в области жевания. В последнем случае коррекция происходит в минимальных количествах, так как эта область наиболее нагружаемая.
Дополнительно среди преимуществ можно выделить.
Стоматология в Киеве на Позняках предлагает свои услуги по проведению реставрации зубного ряда. Уточнить все аспекты и стоимость можно по телефону или при посещении специалиста для консультационного осмотра.
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