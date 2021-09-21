Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вероятность введения в Украине обязательной вакцинации от COVID-19 есть. Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

На вопрос ведущего, допускает ли глава Минздрава обязательную вакцинацию, Ляшко ответил: "Допускаю".

"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", — отметил Ляшко.

Он также подчеркнул, что сейчас в приоритете для вакцинации остаются люди от 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории.