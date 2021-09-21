|21 сентября 2021
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вероятность введения в Украине обязательной вакцинации от COVID-19 есть. Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
На вопрос ведущего, допускает ли глава Минздрава обязательную вакцинацию, Ляшко ответил: "Допускаю".
"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", — отметил Ляшко.
Он также подчеркнул, что сейчас в приоритете для вакцинации остаются люди от 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории.
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Комментарии к статье «Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса»
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вероятность введения в Украине обязательной вакцинации от COVID-19 есть. Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.