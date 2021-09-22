Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы

С 23 сентября с переходом из "зеленой" в "желтую" зону эпидемической опасности в Киевской области работу смогут продолжить 57% школ и 48% детсадов.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Среди нововведений "желтой" зоны эпидопасности - запрет посещения учебных заведений, в которых нет 80% вакцинированных в коллективе. Поэтому у наших педагогов осталось очень мало времени, чтобы ситуацию исправить и обеспечить полноценную работу образовательной сферы. Те детсады, школы, учреждения профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и университеты, которые не придерживаться этого требования, будут закрыты. На онлайн-обучение на этот раз переводить не будут", - сказал председатель Киевской обладминистрации Василий Володин.

Всего в Киевской области функционируют 1 255 учебных заведений, где работают суммарно 52 432 человека.

С переходом в "желтую" зону будут работать только те учебные заведения, где вакцинировано более 80% людей в коллективе.

По состоянию на сегодняшний день в регионе работу в "желтой" зоне смогут продолжить 653 заведения.

Среди них: 48% детсадов, 57% школ, 48% внешкольных учебных заведений, 86% учреждений профессионально-технического образования.

Как сообщалось, с 23 сентября на всей территории Украины установлен "желтый" уровень эпидопасности.