 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы
22 сентября 2021 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 23 сентября с переходом из "зеленой" в "желтую" зону эпидемической опасности в Киевской области работу смогут продолжить 57% школ и 48% детсадов.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Среди нововведений "желтой" зоны эпидопасности - запрет посещения учебных заведений, в которых нет 80% вакцинированных в коллективе. Поэтому у наших педагогов осталось очень мало времени, чтобы ситуацию исправить и обеспечить полноценную работу образовательной сферы. Те детсады, школы, учреждения профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и университеты, которые не придерживаться этого требования, будут закрыты. На онлайн-обучение на этот раз переводить не будут", - сказал председатель Киевской обладминистрации Василий Володин.

Всего в Киевской области функционируют 1 255 учебных заведений, где работают суммарно 52 432 человека.

С переходом в "желтую" зону будут работать только те учебные заведения, где вакцинировано более 80% людей в коллективе.

По состоянию на сегодняшний день в регионе работу в "желтой" зоне смогут продолжить 653 заведения.

Среди них: 48% детсадов, 57% школ, 48% внешкольных учебных заведений, 86% учреждений профессионально-технического образования.

Как сообщалось, с 23 сентября на всей территории Украины установлен "желтый" уровень эпидопасности.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 сентября 2021

Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус

Роналду богаче Месси в 2021-м

В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая

ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером

Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы

21 сентября 2021

Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса

Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор

В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"

Реставрация зуба фотополимером: особенности процедуры

Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября

20 сентября 2021

За пять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на 226 тыс. человек

Накопительная пенсионная система: украинцам обещают доступ к просмотру своих пенсий 24/7

В Украине продлили карантин до 31 декабря

Глаз видит мир, и то, чего недостает миру

Перепись населения Украины пройдет максимально технологично, - Федоров

В Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение

Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября

7 сентября 2021

Через полгода после получения COVID-сертификата украинцы смогут сгенерировать новый

Нардепы в августе получили более 3 млн грн компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты - более 130 тысяч грн

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список

Дополнительный заработок с Joycasiino

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Сальвадор первым в мире признал биткойн законным платежным средством

Apple проведет три осенних презентации: какие новинки представят

3 сентября 2021

В Украине эмитировано 76 млн платежных карт

Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"

Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство

Особенности клинкерного кирпича для фасада

ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время

Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины

Также в разделе

Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус

— 22 сентября 2021 —

Исследователи Массачусетской больницы (США) выяснили, что дети лучше защищены от коронавируса и легче переносят болезнь из-за свойств их слизистой. Об этом рассказал один из участников исследования педиатр Лаель Йонкер, во вторник, 21 сентября.

Читать далее ⇒

В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая

— 22 сентября 2021 —

В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин и День труда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минкульт.

Читать далее ⇒

Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса

— 21 сентября 2021 —

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вероятность введения в Украине обязательной вакцинации от COVID-19 есть. Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Читать далее ⇒

Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор

— 21 сентября 2021 —

Верховная Рада намерена ввести новый вид трудового договора - трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы»

С 23 сентября с переходом из "зеленой" в "желтую" зону эпидемической опасности в Киевской области работу смогут продолжить 57% школ и 48% детсадов.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

В Украине эмитировано 76 млн платежных карт

Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Роналду богаче Месси в 2021-м

ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером

Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 сентября 2021

Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус

Роналду богаче Месси в 2021-м

В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая

ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером

Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы

21 сентября 2021

Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса

Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор

В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"

Реставрация зуба фотополимером: особенности процедуры

Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября

20 сентября 2021

За пять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на 226 тыс. человек

Накопительная пенсионная система: украинцам обещают доступ к просмотру своих пенсий 24/7

В Украине продлили карантин до 31 декабря

Глаз видит мир, и то, чего недостает миру

Перепись населения Украины пройдет максимально технологично, - Федоров

В Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение

Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября

7 сентября 2021

Через полгода после получения COVID-сертификата украинцы смогут сгенерировать новый

Нардепы в августе получили более 3 млн грн компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты - более 130 тысяч грн

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список

Дополнительный заработок с Joycasiino

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Сальвадор первым в мире признал биткойн законным платежным средством

Apple проведет три осенних презентации: какие новинки представят

3 сентября 2021

В Украине эмитировано 76 млн платежных карт

Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"

Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство

Особенности клинкерного кирпича для фасада

ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время

Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top