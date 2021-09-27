В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"

Правительство Китая заявило, что в стране сократят количество абортов, которые делают не по медицинским показаниям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Несмотря на то, что Китай остается самой густонаселенной страной в мире, последняя перепись показала, что рост населения с 2011 по 2020 год был самым медленным с 1950-х годов. Прогнозируют, что через несколько лет он замедлится еще больше. Именно поэтому после попыток ограничить рост китайского населения правительство вводит новую политику, направленную на увеличение рождаемости. Отныне в стране сократят количество абортов, которые делают не по медицинским показаниям.

Кроме того, в июне в Китае заявили, что все пары могут иметь троих детей вместо двух. А в 2018 году провинция Цзянси выпустила руководящие принципы, согласно которым женщины на сроке беременности более 14 недель должны получить разрешение от трех медицинских работников, чтобы прервать беременность. Также в этом же году Органы здравоохранения предупредили, что использование абортов для прекращения нежелательной беременности наносит вред женскому телу и вызывает бесплодие.

В течение последних нескольких десятилетий прерывания беременности использовали в Китае как средство контрацепции, чтобы сдерживать рост населения. Согласно государственной статистике, с 1971 по 2013 год врачи в Китае сделали 336 млн абортов. А выборочные аборты по половому признаку были обычным явлением, поэтому в стране фиксируют огромный гендерный дисбаланс: мужчин на 30 млн больше, чем женщин.