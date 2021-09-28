Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей

Google представил в Украине новый веб-сайт Google Families, который поможет научить детей безопасности в Интернете, настроить родительский контроль или найти качественный контент. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Google Украина.

Google Families — это сайт с полезными ресурсами для семей, воспитывающих детей в окружении технологий.

Так, на сайте Google Families в разделе “Родительский контроль” знакомят с инструментами, которые помогут родителям установить для ребенка правила пользования цифровым контентом.

В приложении Family Link можно устанавливать правила, которые помогут вашим детям разумно распределять время между обучением, играми и технологиями.

В разделе “Безопасность в Интернете и цифровое благосостояние” собраны ресурсы, которые помогут семьям научиться заботиться о своей безопасности в Интернете. В частности, там есть статьи о том, как сделать онлайн-игры приятными и полезными, об ответственном пользования социальными сетями, как находить нужный контент.

Раздел “Развлечения для всей семьи” помогает узнать, как с помощью технологий можно учиться и развлекаться вместе с семьей. Познавать мир, учиться программировать, развивать творческие способности, находить полезные приложения и тому подобное.

В разделе “Инструменты для обучения” рассказывают, как узнать больше об инструментах, которыми дети пользуются во время обучения в классе или дома, чтобы помочь им достигать успехов.

Например, представлено пособие для опекунов — инструменты Google.

При просмотре пособия для опекунов, можно узнать, как педагоги и их подопечные используют продукты Google (например, компьютеры Chromebook и G Suite for Education).