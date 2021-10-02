В США успешно прошли испытания таблеток от COVID

|2 октября 2021
|Просмотров: 70
|
Фармацевтическая компания MSD из Соединенных Штатов провела успешные испытания таблеток от коронавируса. Таблетки снижают риск госпитализации на 50%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Компания MSD, известная в США и Канаде как Merck, и компания Ridgeback Biotherapeutics объявили сегодня о том, что Молнупиравир, исследуемый пероральный противовирусный препарат, значительно снизил риск госпитализации или смерти в ходе запланированного промежуточного анализа испытания третьей фазы", - говорится в сообщении.
На третьем этапе клинических испытаний только 7,3% пациентов, принимавших лекарство, нуждались в госпитализации. Никто из них не умер. В группе плацебо частота госпитализации была в два раза выше - 14,1%. Восемь человек погибли.
Исследования показали, что препарат эффективен против всех штаммов COVID, включая доминирующий в настоящее время "Дельта".
Все участники исследования не были вакцинированы и имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание (ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания), что увеличивало их шансы на развитие более тяжелой формы COVID, или они были старше 60 лет.
Исследование проводилось в 170 странах мира.
"По рекомендации независимого Комитета по мониторингу данных и по согласованию с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), набор участников исследования прекращается досрочно в связи с положительными результатами", - говорится в сообщении.
В компании заявили, что планируют как можно скорее подать заявку на получение разрешения на экстренное использование в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). В случае одобрения, Молнупиравир может стать первым пероральным противовирусным средством для лечения COVID.
2 октября 2021
• Растет объем денежных переводов в Украину
• Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют
• МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе
• Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой
• В США успешно прошли испытания таблеток от COVID
• Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19
30 сентября 2021
• Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно
• Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа
28 сентября 2021
• Украинка получила титул самой красивой мамы Европы
• Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете
• Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
• УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги
• Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН
• Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств
• Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей
• Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров
• Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий
27 сентября 2021
• В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось
• Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ
• Бумажные полотенца - выбираем грамотно
• Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году
• В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"
• ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой
22 сентября 2021
• В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку
• От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу
• Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус
• Роналду богаче Месси в 2021-м
• В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая
• ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером
• Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы
21 сентября 2021
• Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса
— 2 октября 2021 —
Объем частных переводов в Украину из-за границы растет. Только за август 2021 года он составил 1 229 млн долларов, что на 21,1% больше, чем годом ранее (1 015 млн долларов). Об этом в пятницу, 1 октября, говорится в данных Национального банка Украины (НБУ).
— 2 октября 2021 —
Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют с начала года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
— 2 октября 2021 —
Министр внутренних дел Денис Монастырский предложил подключить все камеры видеонаблюдения к системе "Безопасная страна". Это, по его словам, поможет правоохранителям расследовать дела.
— 2 октября 2021 —
Joycasino входит в число лицензионных клубов Украины. Игровой зал недавно прошел повторную аккредитацию, подтвердив рейтинг надежности.
Приветствую, гость! Вход
2 октября 2021
• Растет объем денежных переводов в Украину
• Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют
• МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе
• Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой
• В США успешно прошли испытания таблеток от COVID
• Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19
30 сентября 2021
• Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно
• Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа
28 сентября 2021
• Украинка получила титул самой красивой мамы Европы
• Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете
• Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
• УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги
• Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН
• Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств
• Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей
• Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров
• Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий
27 сентября 2021
• В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось
• Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ
• Бумажные полотенца - выбираем грамотно
• Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году
• В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"
• ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой
22 сентября 2021
• В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку
• От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу
• Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус
• Роналду богаче Месси в 2021-м
• В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая
• ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером
• Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы
21 сентября 2021
• Глава Минздрава допускает введение в Украине обязательной вакцинации против коронавируса
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В США успешно прошли испытания таблеток от COVID»
Фармацевтическая компания MSD из Соединенных Штатов провела успешные испытания таблеток от коронавируса. Таблетки снижают риск госпитализации на 50%.