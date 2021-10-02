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Бездумная исполнительность

Растет объем денежных переводов в Украину
2 октября 2021 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Объем частных переводов в Украину из-за границы растет. Только за август 2021 года он составил 1 229 млн долларов, что на 21,1% больше, чем годом ранее (1 015 млн долларов). Об этом в пятницу, 1 октября, говорится в данных Национального банка Украины (НБУ).

Всего по данным НБУ за январь-август 2021 года в Украину из-за границы поступило 9 070 млн долларов приватных денежных переводов, что на 19,2% больше, чем годом ранее (7 610 млн долларов).

Отмечается, что НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Так, в январе-августе 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 3 818 млн долларов, что на 871 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (2947 млн долларов).

Известно, что объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов, что на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов).
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Растет объем денежных переводов в Украину»

Объем частных переводов в Украину из-за границы растет. Только за август 2021 года он составил 1 229 млн долларов, что на 21,1% больше, чем годом ранее (1 015 млн долларов). Об этом в пятницу, 1 октября, говорится в данных Национального банка Украины (НБУ).

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