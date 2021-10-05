|5 октября 2021
|Просмотров: 52
|
В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии 2021 года по физике. Их имена объявили 5 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Нобелевского комитета.
Нобелевскую премию 2021 года по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи.
Они получили премию "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".
Завтра объявят обладателя премии по химии, в четверг - по литературе.
Лауреат премии за содействие установлению мира по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена на пятницу.
На премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них - это физические лица, оставшиеся 95 - организации.
5 октября 2021
• В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила
• Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов
• Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике
• В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей
2 октября 2021
• Растет объем денежных переводов в Украину
• Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют
• МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе
• Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой
• В США успешно прошли испытания таблеток от COVID
• Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19
30 сентября 2021
• Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно
• Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа
28 сентября 2021
• Украинка получила титул самой красивой мамы Европы
• Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете
• Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
• УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги
• Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН
• Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств
• Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей
• Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров
• Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий
27 сентября 2021
• В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось
• Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ
• Бумажные полотенца - выбираем грамотно
• Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году
• В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"
• ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой
22 сентября 2021
• В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку
• От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу
• Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус
— 2 октября 2021 —
Объем частных переводов в Украину из-за границы растет. Только за август 2021 года он составил 1 229 млн долларов, что на 21,1% больше, чем годом ранее (1 015 млн долларов). Об этом в пятницу, 1 октября, говорится в данных Национального банка Украины (НБУ).
— 2 октября 2021 —
Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют с начала года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
— 2 октября 2021 —
Министр внутренних дел Денис Монастырский предложил подключить все камеры видеонаблюдения к системе "Безопасная страна". Это, по его словам, поможет правоохранителям расследовать дела.
— 2 октября 2021 —
Joycasino входит в число лицензионных клубов Украины. Игровой зал недавно прошел повторную аккредитацию, подтвердив рейтинг надежности.
Приветствую, гость! Вход
5 октября 2021
• В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила
• Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов
• Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике
• В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей
2 октября 2021
• Растет объем денежных переводов в Украину
• Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют
• МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе
• Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой
• В США успешно прошли испытания таблеток от COVID
• Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19
30 сентября 2021
• Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно
• Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа
28 сентября 2021
• Украинка получила титул самой красивой мамы Европы
• Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете
• Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
• УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги
• Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН
• Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств
• Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей
• Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров
• Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий
27 сентября 2021
• В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось
• Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ
• Бумажные полотенца - выбираем грамотно
• Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году
• В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"
• ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой
22 сентября 2021
• В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку
• От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу
• Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике»
В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии 2021 года по физике. Их имена объявили 5 октября.