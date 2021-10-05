То, что нужно знать про микроволновку

|5 октября 2021
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Микроволновая печь – это одно из самых полезных изобретений человечества. Она выручает тех, у кого мало времени на готовку, позволяет быстро сделать блюдо горячим, и экономит массу времени.
Именно потому, что микроволновые печи так удобны для быстрого разогрева пищи, неосведомленные люди бросают в них все что попало. А потом: горящие искры, разбрызганная еда и запах гари от печи.
Чтобы избежать более странных сцен, давайте поговорим о принципе работы микроволновой печи, и выделим восемь «нет» и шесть «да» во время использования микроволновки.
Принцип микроволнового нагрева объясняется в одном предложении: в микроволновой печи есть электронная трубка, называемая магнетроном, которая может преобразовывать электрическую энергию в микроволны. Когда микроволны излучаются в пищу, содержащую воду, молекулы воды, будучи полярными молекулами, начинают вибрировать с высокой скоростью. Отталкиваясь друг от друга, они вырабатывают огромное количество тепла, и еда нагревается.
В общем, чем выше содержание воды, тем лучше нагревательный эффект. Но так как от трения выделяется тепло, вода в пище испаряется, поэтому пирожки и булочки придется разогревать довольно долго.
Убедитесь, что пища, помещенная в микроволновую печь, содержит достаточно воды, чтобы сделать ее вкуснее.
1. Может ли горячая пища вызывать рак?
Ответ: Не может.
Мы часто упоминаем, что продукты в ежедневном нагревании особенно жареные, неизбежно производят некоторые канцерогены.
Например, аминокислоты, сахар, креатин и креатинин в мясе взаимодействуют друг с другом при высокой температуре с образованием гетероциклических аминов, и чем дольше время нагревания при высокой температуре, тем больше образуется гетероциклических аминов.
Кроме того, масла и жиры в мясе образуют масляные пары с полициклическими ароматическими углеводородами на поверхности после контакта с открытым огнем или высокими температурами. Полициклические ароматические углеводороды прилипают к поверхности мяса вместе с масляными парами.
Как видно из принципа работы микроволновой печи, рассмотренного выше, при разогреве пищи в микроволновой печи не будет открытого пламени, поэтому дым от масла обычно отсутствует, температура повышается быстро, но не высоко, поэтому в сравнении, в микроволновке витамины будут потеряны даже меньше.
2. Излучение вредит людям?
Ответ: нет.
Микроволновая печь работает по принципу электромагнитных волн, генерируя «неионизирующее излучение», которое является одним из наиболее распространенных в повседневной жизни. Оно встречается на компьютерах и мобильных телефонах и сильно отличается от «ионизирующего излучения» рентгеновских лучей, которого все боятся. Электромагнитные волны микроволновки очень низкой частоты, и, поэтому, они не вредны для организма человека.
Кроме того, существуют строгие стандарты и требования к микроволновым печам. Металлическая оболочка обладает хорошим экранирующим эффектом. Только очень малая часть энергии будет выходить из нагревательной камеры. Количество микроволнового излучения, которое люди получают из микроволновой печи, также очень мало.
Следовательно, встраиваемая микроволновка, как и обычная не причинит очевидного вреда человеческому организму от своего функционирования. Опасность может быть только при неправильном использовании бытового прибора.
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