То, что нужно знать про микроволновку

Микроволновая печь – это одно из самых полезных изобретений человечества. Она выручает тех, у кого мало времени на готовку, позволяет быстро сделать блюдо горячим, и экономит массу времени.

Именно потому, что микроволновые печи так удобны для быстрого разогрева пищи, неосведомленные люди бросают в них все что попало. А потом: горящие искры, разбрызганная еда и запах гари от печи.

Чтобы избежать более странных сцен, давайте поговорим о принципе работы микроволновой печи, и выделим восемь «нет» и шесть «да» во время использования микроволновки.

Как работают микроволновые печи

Принцип микроволнового нагрева объясняется в одном предложении: в микроволновой печи есть электронная трубка, называемая магнетроном, которая может преобразовывать электрическую энергию в микроволны. Когда микроволны излучаются в пищу, содержащую воду, молекулы воды, будучи полярными молекулами, начинают вибрировать с высокой скоростью. Отталкиваясь друг от друга, они вырабатывают огромное количество тепла, и еда нагревается.

В общем, чем выше содержание воды, тем лучше нагревательный эффект. Но так как от трения выделяется тепло, вода в пище испаряется, поэтому пирожки и булочки придется разогревать довольно долго.

Убедитесь, что пища, помещенная в микроволновую печь, содержит достаточно воды, чтобы сделать ее вкуснее.

Два самых популярных вопроса о микроволновке

1. Может ли горячая пища вызывать рак?

Ответ: Не может.

Мы часто упоминаем, что продукты в ежедневном нагревании особенно жареные, неизбежно производят некоторые канцерогены.

Например, аминокислоты, сахар, креатин и креатинин в мясе взаимодействуют друг с другом при высокой температуре с образованием гетероциклических аминов, и чем дольше время нагревания при высокой температуре, тем больше образуется гетероциклических аминов.

Кроме того, масла и жиры в мясе образуют масляные пары с полициклическими ароматическими углеводородами на поверхности после контакта с открытым огнем или высокими температурами. Полициклические ароматические углеводороды прилипают к поверхности мяса вместе с масляными парами.

Как видно из принципа работы микроволновой печи, рассмотренного выше, при разогреве пищи в микроволновой печи не будет открытого пламени, поэтому дым от масла обычно отсутствует, температура повышается быстро, но не высоко, поэтому в сравнении, в микроволновке витамины будут потеряны даже меньше.

2. Излучение вредит людям?

Ответ: нет.

Микроволновая печь работает по принципу электромагнитных волн, генерируя «неионизирующее излучение», которое является одним из наиболее распространенных в повседневной жизни. Оно встречается на компьютерах и мобильных телефонах и сильно отличается от «ионизирующего излучения» рентгеновских лучей, которого все боятся. Электромагнитные волны микроволновки очень низкой частоты, и, поэтому, они не вредны для организма человека.

Кроме того, существуют строгие стандарты и требования к микроволновым печам. Металлическая оболочка обладает хорошим экранирующим эффектом. Только очень малая часть энергии будет выходить из нагревательной камеры. Количество микроволнового излучения, которое люди получают из микроволновой печи, также очень мало.

Следовательно, встраиваемая микроволновка, как и обычная не причинит очевидного вреда человеческому организму от своего функционирования. Опасность может быть только при неправильном использовании бытового прибора.

8 "НЕ" при использовании микроволновки

Не нагревайте неочищенную пищу, она может взорваться. Например, при разогревании яиц или каштанов со скорлупой, микроволновая печь будет генерировать много тепла внутри них, а когда она превысит допустимый предел, может произойти взрыв. Не оборачивайте продукты оловянной или алюминиевой фольгой, так как это может привести к возгоранию. Электрическое поле в микроволновой печи будет проходить через металл. Если фольга с острыми краями это может вызывать искры, что приводит к возгоранию микроволновой печи. Мешки из крафт-бумаги и газеты также легко загораются из-за высокой температуры, поэтому лучше вытаскивать продукты из бумажных упаковок. Не оставляйте микроволновую печь на холостом ходу, включая слишком ее надолго, она может загореться. Если ничего не положено внутрь, большое количество микроволн, испускаемых микроволновой печью на холостом ходу, будет поглощено собственным магнетроном микроволновой печи. В теории должна сработать страховка от перегревания и остановить микроволновую печь. Но если это не сработает или нет этой функции, это может привести к сгоранию частей цепи и пожару. Не ставьте предметы на микроволновую печь, это может привести к возгоранию. Обычно над микроволновой печью имеется отверстие для отвода тепла. Не кладите на него коробки для завтрака, полиэтиленовые пакеты или другие посторонние предметы. Это может вызывать высокую внутреннюю температуру и ускорить износ прибора. В серьезных случаях может произойти короткое замыкание, которое приведет к пожару. Не запечатывайте и не нагревайте слишком много пищи за один раз, это может привести к взрыву. Если вы положите продукты в запечатанный контейнер, например, упакованное молоко, консервы, готовый обед, и поместите их в микроволновую печь, то образующийся после нагревания водяной пар может создать высокое давление в контейнере, что приведет к взрыву. Не используйте старый прибор, это опасно. Регулярно проверяйте работоспособность микроволновой печи, чтобы увидеть, нет ли изменений, а лучше купите микроволновую печь Samsung https://eldorado.ua/microwaves/c1039050/producer=samsung/. Не разогревайте еду в пластиковых пакетах. В высокотемпературной среде пластиковая упаковка может выделять некоторые токсичные вещества, которые вредны для здоровья человека. Не нагревайте металлические изделия, они могут загореться.

6 "ДА" при использовании микроволновки