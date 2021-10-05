На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

Государственное предприятие "Артемсоль" (Соледар, Донецкая область) 27 сентября договорилось с компанией "Дейта Экспресс" (Бердянск, Запорожская область) об обустройстве Wi-Fi-сети для туристических маршрутов в соляных шахтах за 3,97 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные публичной системы закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно тендерной документации, в этом году будет разработана сметная документация и построена распределенная система Wi-Fi для туристических маршрутов "Артемсоли".

Работы должны быть завершены до 28 декабря 2021 года.

Компания "Дейта Экспресс", основным видом деятельности которой является производство коммуникационного оборудования, зарегистрирована в ноябре 2014 года.

Ее конечным бенефициаром является Яков Верховский.

В январе-июне 2021 года "Артемсоль" увеличила добычу соли на 70% до 782 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В 2020 году "Артемсоль" сократила производство соли на 41% до 1,18 млн тонн по сравнению с 2019 годом.