 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi
5 октября 2021 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Государственное предприятие "Артемсоль" (Соледар, Донецкая область) 27 сентября договорилось с компанией "Дейта Экспресс" (Бердянск, Запорожская область) об обустройстве Wi-Fi-сети для туристических маршрутов в соляных шахтах за 3,97 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные публичной системы закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно тендерной документации, в этом году будет разработана сметная документация и построена распределенная система Wi-Fi для туристических маршрутов "Артемсоли".

Работы должны быть завершены до 28 декабря 2021 года.

Компания "Дейта Экспресс", основным видом деятельности которой является производство коммуникационного оборудования, зарегистрирована в  ноябре 2014 года.

Ее конечным бенефициаром является Яков Верховский.

В январе-июне 2021 года "Артемсоль" увеличила добычу соли на 70% до 782 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В 2020 году "Артемсоль" сократила производство соли на 41% до 1,18 млн тонн по сравнению с 2019 годом.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

То, что нужно знать про микроволновку

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

2 октября 2021

Растет объем денежных переводов в Украину

Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют

МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе

Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой

В США успешно прошли испытания таблеток от COVID

Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19

30 сентября 2021

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа

28 сентября 2021

Украинка получила титул самой красивой мамы Европы

Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете

Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги

Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей

Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров

Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий

27 сентября 2021

В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось

Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ

Бумажные полотенца - выбираем грамотно

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"

ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой

Также в разделе

Украина останется в зеленом списке ЕС

— 5 октября 2021 —

Власти Евросоюза пока не будут исключать Украину из своего зеленого списка в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter во вторник, 5 октября.

Читать далее ⇒

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

— 5 октября 2021 —

Ледокол James Clark Ross, который купили для полярников на станции "Академик Вернадский" прибыл 5 октября в одесский порт. Об этом сообщает "Думская".

Читать далее ⇒

То, что нужно знать про микроволновку

— 5 октября 2021 —

Микроволновая печь – это одно из самых полезных изобретений человечества. Она выручает тех, у кого мало времени на готовку, позволяет быстро сделать блюдо горячим, и экономит массу времени.

Читать далее ⇒

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

— 5 октября 2021 —

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии 2021 года по физике. Их имена объявили 5 октября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi»

Государственное предприятие "Артемсоль" (Соледар, Донецкая область) 27 сентября договорилось с компанией "Дейта Экспресс" (Бердянск, Запорожская область) об обустройстве Wi-Fi-сети для туристических маршрутов в соляных шахтах за 3,97 млн гривен.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

То, что нужно знать про микроволновку

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

2 октября 2021

Растет объем денежных переводов в Украину

Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют

МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе

Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой

В США успешно прошли испытания таблеток от COVID

Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19

30 сентября 2021

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа

28 сентября 2021

Украинка получила титул самой красивой мамы Европы

Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете

Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги

Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей

Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров

Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий

27 сентября 2021

В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось

Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ

Бумажные полотенца - выбираем грамотно

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"

ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top