|5 октября 2021
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Ледокол James Clark Ross, который купили для полярников на станции "Академик Вернадский" прибыл 5 октября в одесский порт. Об этом сообщает "Думская".
Пока ледоколу еще не выбрали новое имя. По данным издания, торжественная церемония его переименования, в которой примет участие президент Владимир Зеленский, запланирована на конец октября.
"Сегодня исторический момент для всей Украины. За все годы независимости это наш первый ледокол, ведь весь флот, который нам остался от Советского Союза, у нас использовали нерационально и неэффективно, фактически уничтожая его. Нам осталось тогда 36 судов, из них 12 было ледового класса, но по состоянию на начало 2021 года не осталось ни одного на ходу, а поддается ремонту только одно", -рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.
Ледокол в отличном состоянии и почти не требует ремонт, сейчас он пройдет полный техосмотр и оформление документов, после чего отправится на далекий юг – в Антарктиду.
"Ресурс ледокола – еще 20 лет. 30 он уже прослужил и 20 лет у него есть для нормальной продуктивной работы: украинские ученые и аспиранты будут иметь возможность работать в Мировом океане. Это означает, что Украина – не страна третьего мира, а наравне с сильными игроками может проводить свои научные исследования и быть на уровне рядом с экономически развитыми странами", - подытожил Евгений Дикий.
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Комментарии к статье «Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду»
Ледокол James Clark Ross, который купили для полярников на станции "Академик Вернадский" прибыл 5 октября в одесский порт. Об этом сообщает "Думская".