 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду
5 октября 2021 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ледокол James Clark Ross, который купили для полярников на станции "Академик Вернадский" прибыл 5 октября в одесский порт. Об этом сообщает "Думская".

Пока ледоколу еще не выбрали новое имя. По данным издания, торжественная церемония его переименования, в которой примет участие президент Владимир Зеленский, запланирована на конец октября.

"Сегодня исторический момент для всей Украины. За все годы независимости это наш первый ледокол, ведь весь флот, который нам остался от Советского Союза, у нас использовали нерационально и неэффективно, фактически уничтожая его. Нам осталось тогда 36 судов, из них 12 было ледового класса, но по состоянию на начало 2021 года не осталось ни одного на ходу, а поддается ремонту только одно", -рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Ледокол в отличном состоянии и почти не требует ремонт, сейчас он пройдет полный техосмотр и оформление документов, после чего отправится на далекий юг – в Антарктиду. 

"Ресурс ледокола – еще 20 лет. 30 он уже прослужил и 20 лет у него есть для нормальной продуктивной работы: украинские ученые и аспиранты будут иметь возможность работать в Мировом океане. Это означает, что Украина – не страна третьего мира, а наравне с сильными игроками может проводить свои научные исследования и быть на уровне рядом с экономически развитыми странами", - подытожил Евгений Дикий.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

То, что нужно знать про микроволновку

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

2 октября 2021

Растет объем денежных переводов в Украину

Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют

МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе

Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой

В США успешно прошли испытания таблеток от COVID

Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19

30 сентября 2021

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа

28 сентября 2021

Украинка получила титул самой красивой мамы Европы

Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете

Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги

Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей

Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров

Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий

27 сентября 2021

В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось

Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ

Бумажные полотенца - выбираем грамотно

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"

ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой

Также в разделе

Украина останется в зеленом списке ЕС

— 5 октября 2021 —

Власти Евросоюза пока не будут исключать Украину из своего зеленого списка в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter во вторник, 5 октября.

Читать далее ⇒

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

— 5 октября 2021 —

Государственное предприятие "Артемсоль" (Соледар, Донецкая область) 27 сентября договорилось с компанией "Дейта Экспресс" (Бердянск, Запорожская область) об обустройстве Wi-Fi-сети для туристических маршрутов в соляных шахтах за 3,97 млн гривен.

Читать далее ⇒

То, что нужно знать про микроволновку

— 5 октября 2021 —

Микроволновая печь – это одно из самых полезных изобретений человечества. Она выручает тех, у кого мало времени на готовку, позволяет быстро сделать блюдо горячим, и экономит массу времени.

Читать далее ⇒

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

— 5 октября 2021 —

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии 2021 года по физике. Их имена объявили 5 октября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду»

Ледокол James Clark Ross, который купили для полярников на станции "Академик Вернадский" прибыл 5 октября в одесский порт. Об этом сообщает "Думская".

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

То, что нужно знать про микроволновку

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

2 октября 2021

Растет объем денежных переводов в Украину

Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют

МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе

Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой

В США успешно прошли испытания таблеток от COVID

Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19

30 сентября 2021

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа

28 сентября 2021

Украинка получила титул самой красивой мамы Европы

Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете

Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги

Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей

Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров

Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий

27 сентября 2021

В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось

Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ

Бумажные полотенца - выбираем грамотно

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"

ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top