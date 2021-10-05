Украина останется в зеленом списке ЕС

Власти Евросоюза пока не будут исключать Украину из своего зеленого списка в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter во вторник, 5 октября.

"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели", – написал он.

Напомним, 9 сентября Евросоюз существенно сократил список стран, граждане которых могут путешествовать в ЕС без дополнительных ограничений. Среди них четыре государства Восточной Европы – Армения, Азербайджан, а также безвизовые Албания и Сербия.

А 23 сентября Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из перечня стран, из которых разрешены несущественные поездки.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 14 стран, в том числе Украина.