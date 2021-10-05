Украина останется в зеленом списке ЕС

|5 октября 2021
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Власти Евросоюза пока не будут исключать Украину из своего зеленого списка в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter во вторник, 5 октября.
"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели", – написал он.
Напомним, 9 сентября Евросоюз существенно сократил список стран, граждане которых могут путешествовать в ЕС без дополнительных ограничений. Среди них четыре государства Восточной Европы – Армения, Азербайджан, а также безвизовые Албания и Сербия.
А 23 сентября Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из перечня стран, из которых разрешены несущественные поездки.
Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 14 стран, в том числе Украина.
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• МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе
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• Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19
30 сентября 2021
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28 сентября 2021
• Украинка получила титул самой красивой мамы Европы
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• Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
• УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги
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• Бумажные полотенца - выбираем грамотно
• Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году
• В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"
• ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой
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Комментарии к статье «Украина останется в зеленом списке ЕС»
Власти Евросоюза пока не будут исключать Украину из своего зеленого списка в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter во вторник, 5 октября.