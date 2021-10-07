Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии

Украинский язык стал официальным в муниципалитете Прудентополис в штате Парана в южной части Бразилии, сообщили накануне во Всемирном конгрессе украинцев (ВКУ).

"Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в Бразилии. Законопроект с таким решением единогласно поддержали все присутствующие депутаты на заседании 5 октября 2021 года", - сообщили в ВКУ.

Как указано, муниципалитет Прудентополис уже установил дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда приехало в Бразилию большинство украинских иммигрантов.

"Новый закон откроет новые возможности для обмена специалистов, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно", - добавили в ВКУ.

По данным посольства Украины, украинская иммиграция в Бразилию началась более 125 лет и делится на три временные волны: первая - с последней четверти XIX в. до Первой мировой войны, вторая - период между Первой и Второй мировыми войнами, третья - период после Второй мировой войны.

Согласно имеющимся обнародованным данным, на сегодня в Бразилии проживает около 500 тыс. этнических украинцев, из них 400 тыс. в штате Парана. Крупнейшими городами компактного проживания украинцев в штате есть: Прудентополис (38 тыс.), Куритиба (33 тыс.), Униао-да-Витория (26,4 тыс.).