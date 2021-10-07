 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера
7 октября 2021 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Группа американских и индийских ученых выяснила, что природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может защитить мозг от болезни Альцгеймера. Результаты их работы были опубликованы на портале Frontiers, сообщает ScienceDaily.

Отмечается, что лечебный эффект пряной травы обусловлен механизмами, влияющими на микробиом кишечника.

В ходе исследования авторы изучали взаимодействие между мозгом и кишечником на молекулярном уровне, чтобы определить, как это может повлиять на снижение когнитивных способностей.

Анализ 144 тысяч природных соединений показал, что фенхол, придающий базилику ароматный запах, способен снижать уровень нейротоксичности мозга. Он лучше всего стимулирует определенный рецептор, что, в свою очередь, препятствует накоплению токсичных бета-амилоидных соединений в мозге.
По материалам: Корреспондент.net

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

7 октября 2021

"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера

Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома

Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии

Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

То, что нужно знать про микроволновку

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

2 октября 2021

Растет объем денежных переводов в Украину

Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют

МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе

Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой

В США успешно прошли испытания таблеток от COVID

Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19

30 сентября 2021

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа

28 сентября 2021

Украинка получила титул самой красивой мамы Европы

Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете

Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги

Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей

Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров

Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий

Также в разделе

"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

— 7 октября 2021 —

Так называемые "желтые" COVID-сертификаты в приложении "Дия" уже доступны для пользователей смартфонов на Android. Такой сертификат можно получить уже после первой прививки от COVID.

Читать далее ⇒

"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

— 7 октября 2021 —

"Укрзализныця" не планирует поднимать цены на билеты для пассажиров в следующем году. Кроме того, возможно, появятся некоторые промо-тарифы.

Читать далее ⇒

Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома

— 7 октября 2021 —

Караоке-система EVOBOX предназначена для взыскательных клиентов, которым нужно первоклассное оборудование для вокальных тренировок и домашних вечеринок. В EVOBOX воплощены последние разработки индустрии караоке и добавлены авторские функции.

Читать далее ⇒

Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии

— 7 октября 2021 —

Украинский язык стал официальным в муниципалитете Прудентополис в штате Парана в южной части Бразилии, сообщили накануне во Всемирном конгрессе украинцев (ВКУ).

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера»

Группа американских и индийских ученых выяснила, что природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может защитить мозг от болезни Альцгеймера. Результаты их работы были опубликованы на портале Frontiers, сообщает ScienceDaily.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 октября 2021

"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера

Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома

Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии

Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

То, что нужно знать про микроволновку

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

2 октября 2021

Растет объем денежных переводов в Украину

Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют

МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе

Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой

В США успешно прошли испытания таблеток от COVID

Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19

30 сентября 2021

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа

28 сентября 2021

Украинка получила титул самой красивой мамы Европы

Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете

Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги

Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей

Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров

Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top