|7 октября 2021
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Группа американских и индийских ученых выяснила, что природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может защитить мозг от болезни Альцгеймера. Результаты их работы были опубликованы на портале Frontiers, сообщает ScienceDaily.
Отмечается, что лечебный эффект пряной травы обусловлен механизмами, влияющими на микробиом кишечника.
В ходе исследования авторы изучали взаимодействие между мозгом и кишечником на молекулярном уровне, чтобы определить, как это может повлиять на снижение когнитивных способностей.
Анализ 144 тысяч природных соединений показал, что фенхол, придающий базилику ароматный запах, способен снижать уровень нейротоксичности мозга. Он лучше всего стимулирует определенный рецептор, что, в свою очередь, препятствует накоплению токсичных бета-амилоидных соединений в мозге.
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Комментарии к статье «Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера»
Группа американских и индийских ученых выяснила, что природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может защитить мозг от болезни Альцгеймера. Результаты их работы были опубликованы на портале Frontiers, сообщает ScienceDaily.