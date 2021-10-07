Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома

Караоке-система EVOBOX предназначена для взыскательных клиентов, которым нужно первоклассное оборудование для вокальных тренировок и домашних вечеринок. В EVOBOX воплощены последние разработки индустрии караоке и добавлены авторские функции.

Система предлагается в двух комплектациях — EVOBOX и EVOBOX Plus. Разница между ними только в количестве предустановленных песен. В первом варианте их 2000 + 100 доступно для бесплатного скачивания из каталога, а во втором 41 000 + клипы. В остальном системы имеют одинаковый внешний вид, идентичную производительность и набор возможностей, о которых пойдет речь далее.

Впечатляющая песенная база

В общем каталоге представлено более 80 тысяч песен на 14 языках в формате Pro, CDG и Lite. База еженедельно пополняется топовыми хитами и шлягерами прошлых лет.

В общем каталоге пользователь найдет:

тысячи оригинальных клипов;

пакет песен для дуэтов, трио и квартетов;

легендарные композиции в исполнении акустической гитары и баяна;

мировые ROCK-каверы на русском языке;

фонограммы с бэк-вокалом и с эффектом LiveFX.

Через личный кабинет пользователь может установить региональные базы композиций на итальянском, японском, узбекском, казахском, турецком, азербайджанском, латышском, молдавском, немецком, татарском и даже корейском языках.

Жанровое и языковое разнообразие позволяет любому вокалисту купить караоке-коллекцию любимых песен. А если таковых в общем каталоге не окажется, пользователь может высказать пожелания по ассортименту, оставив заявку на добавление любимой песни на официальном сайте Studio Evolution.

Чтобы узнать музыкальный ассортимент для EVOBOX, следует установить приложение EvoClub на смартфон. Там содержится полная база песен разработчика, в том числе новинки каталога.

Премиальный дизайн

Система выполнена из цельного бруска авиаля, востребованного в космической, автомобильной промышленности и среди производителей премиальных смартфонов.

Крепкий компактный корпус имеет обтекаемые линии и легкий отлив, который обеспечивает метод анодирования, применяемый при производстве.

Палитра приглушенных цветов, разработанных специально для EVOBOX, включает:

black,

silver,

ruby,

graphite,

ocean,

gold.

Цветовое разнообразие позволяет купить караоке под любой дизайн комнаты, сделав ее украшением интерьера.

Профессиональный звук

В системе EVOBOX предусмотрены настройки высоты тона, эха, управление темпом, эквалайзер, эффекты и другие параметры, позволяющие преобразить вокал. Вариативность голосовых настроек служит ключевым отличием между любительской приставкой и профессиональной караоке-системой.

Опция звукозаписи

Караоке позволяет не только петь, но и записывать удачные выступления на съемный накопитель, а с мобильным приложением можно импортировать запись и публиковать ее в социальных сетях.

А еще можно поставить спетую человеком композицию на звонок смартфона и каждый раз при входящем вызове испытывать приятные эмоции.

Комфортное управление

Управление караоке-системой интуитивно понятно. Для этого есть большой Bluetooth-пульт и мобильное приложение. Чтобы попасть в каталог или открыть список любимых песен, достаточно просто нажать кнопку пульта, а не кликать пункты меню интерфейса.

Дополнительно предусмотрено управление со смартфона через приложение, которое имеет полный набор возможностей пульта и дополнительные функции.

Бесшумность и интеграция караоке в системы умного дома

Еще одна отличительная черта профессионального караоке — бесшумная работа даже на длинной дистанции. Благодаря системе пассивного охлаждения и встроенному SSD-накопителю система не издает лишних звуков и работает столько, сколько длится вечеринка.

А с внедрением в систему умного дома пользователю откроются все возможности мультирума и удаленного управления караоке.

Поддержка картинки в разрешении 4К

Сочные цвета и детализированность титров делают пение комфортнее, поскольку для чтения текста не нужно напрягать зрение. С 4К титры читаются с любого угла и не распадаются на пиксели.

Уникальный режим пения LiveFX

Этот эффект обеспечивает режим поддержки зала, где толпа фанатов подбадривает исполнителя криками и аплодисментами. Для каждой композиции записан свой LiveFX на отдельную звуковую дорожку. Пение с этим эффектом удивит даже завсегдатаев караоке-клубов и внесет изюминку в сценарий вокальной вечеринки.

Комплектация EVOBOX

В комплекте с системой идут:

пульт;

кабели для соединения с телевизором и акустикой;

инструкция.

Цена комплектации EVOBOX составляет 33000 грн., а EVOBOX Plus — 70000 грн.

Беспроводные микрофоны не входят в цену комплекта, их нужно заказывать отдельно.

Кроме того, для полноценной работы устройства необходима внешняя акустика и телевизор, поддерживающий 4К. Перед тем как купить караоке, важно уточнить совместимость имеющегося оборудования с EVOBOX.

К устройству идеально подходит комплект из двух микрофонов SE • 200D и акустическая система для караоке EvoSound Bar. Это оборудование по рекомендованной цене можно заказать вместе с EVOBOX на сайте Studio Evolution и быть уверенным, что качество проигрываемых фонограмм и вокала будет на высшем уровне.