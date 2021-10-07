Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома

|7 октября 2021
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Караоке-система EVOBOX предназначена для взыскательных клиентов, которым нужно первоклассное оборудование для вокальных тренировок и домашних вечеринок. В EVOBOX воплощены последние разработки индустрии караоке и добавлены авторские функции.
Система предлагается в двух комплектациях — EVOBOX и EVOBOX Plus. Разница между ними только в количестве предустановленных песен. В первом варианте их 2000 + 100 доступно для бесплатного скачивания из каталога, а во втором 41 000 + клипы. В остальном системы имеют одинаковый внешний вид, идентичную производительность и набор возможностей, о которых пойдет речь далее.
В общем каталоге представлено более 80 тысяч песен на 14 языках в формате Pro, CDG и Lite. База еженедельно пополняется топовыми хитами и шлягерами прошлых лет.
В общем каталоге пользователь найдет:
Через личный кабинет пользователь может установить региональные базы композиций на итальянском, японском, узбекском, казахском, турецком, азербайджанском, латышском, молдавском, немецком, татарском и даже корейском языках.
Жанровое и языковое разнообразие позволяет любому вокалисту купить караоке-коллекцию любимых песен. А если таковых в общем каталоге не окажется, пользователь может высказать пожелания по ассортименту, оставив заявку на добавление любимой песни на официальном сайте Studio Evolution.
Чтобы узнать музыкальный ассортимент для EVOBOX, следует установить приложение EvoClub на смартфон. Там содержится полная база песен разработчика, в том числе новинки каталога.
Система выполнена из цельного бруска авиаля, востребованного в космической, автомобильной промышленности и среди производителей премиальных смартфонов.
Крепкий компактный корпус имеет обтекаемые линии и легкий отлив, который обеспечивает метод анодирования, применяемый при производстве.
Палитра приглушенных цветов, разработанных специально для EVOBOX, включает:
Цветовое разнообразие позволяет купить караоке под любой дизайн комнаты, сделав ее украшением интерьера.
В системе EVOBOX предусмотрены настройки высоты тона, эха, управление темпом, эквалайзер, эффекты и другие параметры, позволяющие преобразить вокал. Вариативность голосовых настроек служит ключевым отличием между любительской приставкой и профессиональной караоке-системой.
Караоке позволяет не только петь, но и записывать удачные выступления на съемный накопитель, а с мобильным приложением можно импортировать запись и публиковать ее в социальных сетях.
А еще можно поставить спетую человеком композицию на звонок смартфона и каждый раз при входящем вызове испытывать приятные эмоции.
Управление караоке-системой интуитивно понятно. Для этого есть большой Bluetooth-пульт и мобильное приложение. Чтобы попасть в каталог или открыть список любимых песен, достаточно просто нажать кнопку пульта, а не кликать пункты меню интерфейса.
Дополнительно предусмотрено управление со смартфона через приложение, которое имеет полный набор возможностей пульта и дополнительные функции.
Еще одна отличительная черта профессионального караоке — бесшумная работа даже на длинной дистанции. Благодаря системе пассивного охлаждения и встроенному SSD-накопителю система не издает лишних звуков и работает столько, сколько длится вечеринка.
А с внедрением в систему умного дома пользователю откроются все возможности мультирума и удаленного управления караоке.
Сочные цвета и детализированность титров делают пение комфортнее, поскольку для чтения текста не нужно напрягать зрение. С 4К титры читаются с любого угла и не распадаются на пиксели.
Этот эффект обеспечивает режим поддержки зала, где толпа фанатов подбадривает исполнителя криками и аплодисментами. Для каждой композиции записан свой LiveFX на отдельную звуковую дорожку. Пение с этим эффектом удивит даже завсегдатаев караоке-клубов и внесет изюминку в сценарий вокальной вечеринки.
В комплекте с системой идут:
Цена комплектации EVOBOX составляет 33000 грн., а EVOBOX Plus — 70000 грн.
Беспроводные микрофоны не входят в цену комплекта, их нужно заказывать отдельно.
Кроме того, для полноценной работы устройства необходима внешняя акустика и телевизор, поддерживающий 4К. Перед тем как купить караоке, важно уточнить совместимость имеющегося оборудования с EVOBOX.
К устройству идеально подходит комплект из двух микрофонов SE • 200D и акустическая система для караоке EvoSound Bar. Это оборудование по рекомендованной цене можно заказать вместе с EVOBOX на сайте Studio Evolution и быть уверенным, что качество проигрываемых фонограмм и вокала будет на высшем уровне.
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• Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов
• То, что нужно знать про микроволновку
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• В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей
2 октября 2021
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• Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют
• МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе
• Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой
• В США успешно прошли испытания таблеток от COVID
• Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19
30 сентября 2021
• Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно
• Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа
28 сентября 2021
• Украинка получила титул самой красивой мамы Европы
• Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете
• Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
• УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги
• Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН
• Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств
• Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей
• Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров
• Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий
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Караоке-система EVOBOX предназначена для взыскательных клиентов, которым нужно первоклассное оборудование для вокальных тренировок и домашних вечеринок. В EVOBOX воплощены последние разработки индустрии караоке и добавлены авторские функции.