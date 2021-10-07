Значение и виды амортизаторов на авто

Конструкция любого транспортного средства содержит амортизирующие детали. Они нормализуют плавность хода, снижают колебания, образующиеся при перемещении по ухабам, обеспечивают комфорт пассажирам.

Особенности

Выбрав подходящий для авто амортизатор на сайте ATL, водитель уберегает ТС от механического негативного действия. Прибор задает плавный и мягкий ход, работая в тандеме с такими деталями:

пружины в большом ассортименте;

торсионы;

рессоры.

В комплектацию амортизаторов входят чашки с уплотнителями, штоки. Большое значение имеют уплотнительные кольца из стойкой резины, клапаны на сжатие, шарниры с поршнями, масла и пр.

Разновидности

Амортизаторы для машин подлежат частой замене. Что касается работоспособности, она зависима от опыта и навыков вождения человека, непосредственно технического состояния. Не последнее место занимает и качество.

Популярные виды:

масляные изделия предназначены для авто, которые перемещаются в пределах города;

газомасляные модели отличаются применением азотной жидкости, рассчитаны на езду по неровному покрытию;

газовые устройства рассчитаны на экстремальную езду, машина с такими деталями всегда устойчива и маневренна.

Выбор является строго индивидуальным. Водитель учитывает манеру своего вождения.

Если разделять амортизаторы на отдельные типы, самыми востребованными остаются двухтрубные модели, обеспечивающие высокую защиту подвеске. В сравнении с однотрубными аналогами, у которых жидкость с газом помещается в общий цилиндр, они демонстрируют усовершенствованную рабочую камеру.

Причины поломок

Амортизаторы быстро выходят из строя вследствие неправильной установки, слишком агрессивных условий езды. Они подвергаются повреждению во время передвижения авто по неровной дороге, когда водитель не сильно стремится объезжать глубокие ямы. Такие действия ведут к неблагоприятным последствиям:

разрушение поршней с клапанами;

нарушение целостности штока;

появление трещин разной глубины;

покрытие пыльников дефектами.

При покупке амортизатора для замены износившейся детали следует принимать во внимание технические характеристики. Важно определиться с совместимостью с авто, типом, методом монтажа, производителем, наличием деформаций. Такой подход к выбору поможет купить качественную и долговечную запасную часть, отличающуюся надежностью.