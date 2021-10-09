Где можно купить хорошие межкомнатные двери?

Межкомнатная дверь — важнейшая деталь интерьера. Она позволяет судить не только о вкусе человека, но и о его характере, привычках. Рассматривая любое помещение, мы невольно обращаем внимание на дверь. Если она выглядит обшарпанной или просто не гармонирует с комнатой, то даже самое стильное помещение теряет в наших глазах всякий блеск.

Купить межкомнатные двери можно по многим причинам. Например, правильно подобранная дверь отлично будет смотреться в любой комнате, украшая собой внутренний интерьер дома. Благодаря высоким показателям шумопоглощения, хорошая межкомнатная дверь позволит создать отличную звукоизоляции в комнате.

Внешний вид и характеристики межкомнатной или входной двери зависят от типа покрытия. В настоящее время чаще всего используются две технологии отделки: шпонирование и ламинирование. Шпон – это покрытие из натуральной древесины, обработанное влагостойким раствором. Ламинат – искусственный материал, имитирующий дерево.

Межкомнатные двери оптом требуются не только магазинам, торговым точкам или строительным организациям, но и обычным фирмам, затеявшим серьезный ремонт. Интернет-магазин «Lemard» может предложить качественные межкомнатные двери на любой вкус.

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После покупки межкомнатных дверей не стоит забывать об их уходе. Несмотря на то, что качественные межкомнатные двери считаются самыми прочными, а их изготовление осуществляется с использованием особых технологий, не рекомендуется применять для чистки обычные чистящие порошки и моющие жидкости, т. к. такие средства приводят к химической реакции.