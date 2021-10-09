|9 октября 2021
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Совет ООН по правам человека своей резолюцией впервые признал право человека на чистую окружающую среду, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте ООН.
"... в европейском отделении ООН в Женеве были приняты резолюции о праве человека на здоровую и чистую окружающую среду и о назначении на трехлетний период Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека в контексте изменения климата", - сообщили в ООН накануне.
Резолюции была одобрены на 48-й сессии Совета ООН по правам человека. В одной из них Совет впервые признал, что чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда – это неотъемлемое право человека, а другой – учредил мандат Специального докладчика.
В начале 48-й сессии Совета по правам человека назвали три угрозы планетарного масштаба: изменение климата, загрязнение окружающей среды и разрушение природы. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что это самые серьезные современные проблемы в области прав человека.
Загрязнение природы, вызванное теми же моделями неустойчивого потребления и производства, что и изменение климата, является причиной примерно каждого шестого случая преждевременной смерти, говорят в ООН.
По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), примерно 92 процента населения планеты проживает в местах, где уровень загрязнения воздуха превышает нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. От последствий загрязнения каждый год умирают семь миллионов человек. При этом треть стран мира не имеют никаких нормативных актов, определяющих стандарты качества воздуха.
В ЮНЕП неоднократно подчеркивали, что право на здоровую окружающую среду, включая чистый воздух, является предпосылкой для достижения Целей устойчивого развития.
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Комментарии к статье «Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду»
Совет ООН по правам человека своей резолюцией впервые признал право человека на чистую окружающую среду, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте ООН.