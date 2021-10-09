В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация

В скором времени Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, работники которых должны пройти обязательную вакцинацию против коронавируса. Сейчас приказ об обязательной вакцинации содержит две категории профессий.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщают "Українські Новини".

Он напомнил, что накануне министр здравоохранения утвердил список профессий, для которых вакцинация является обязательной. В него включены сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций;

сферы образования;

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", — написал Радуцкий.