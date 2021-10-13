На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

Проезд в межрегиональных поездах "Укрзализныци" с 21 октября будет осуществляться по новым правилам. Согласно решению Кабинета министров, на поезд будут пускать только ковид-безопасных пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского.

В частности, с 21 октября при посадке на поезд проводник будет проверять у пассажира наличие таких документов:

паспорт,

посадочный билет,

COVID-сертификат или ПЦР-тест / тест на антиген.

Как пояснили в УЗ, пассажиров, у которых нет "коронавирусных" документов, на поезд пускать не будут. Проводник имеет право отказать в доступе.

Отметим, новые ограничения на транспорте не касаются детей.

"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках", - сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте, добавил он.