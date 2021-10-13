|13 октября 2021
|Просмотров: 58
|
Проезд в межрегиональных поездах "Укрзализныци" с 21 октября будет осуществляться по новым правилам. Согласно решению Кабинета министров, на поезд будут пускать только ковид-безопасных пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского.
В частности, с 21 октября при посадке на поезд проводник будет проверять у пассажира наличие таких документов:
Как пояснили в УЗ, пассажиров, у которых нет "коронавирусных" документов, на поезд пускать не будут. Проводник имеет право отказать в доступе.
Отметим, новые ограничения на транспорте не касаются детей.
"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках", - сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте, добавил он.
13 октября 2021
• Учителей без прививки начнут отстранять от работы
• На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда
9 октября 2021
• Минздрав взялся за развитие телемедицины
• В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация
• Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду
• Где можно купить хорошие межкомнатные двери?
• Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ
7 октября 2021
• "Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить
• "Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году
• Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера
• Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома
• Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии
• Значение и виды амортизаторов на авто
• Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера
5 октября 2021
• Украина останется в зеленом списке ЕС
• Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду
• На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi
• В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила
• Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов
• То, что нужно знать про микроволновку
• Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике
• В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей
2 октября 2021
• Растет объем денежных переводов в Украину
• Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют
• МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе
• Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой
• В США успешно прошли испытания таблеток от COVID
• Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19
30 сентября 2021
• Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно
• Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа
— 13 октября 2021 —
Люцерна посівна-однорічна рослина сімейства Бобові, яке користується широкою популярністю в кулінарії, народній і доказовій медицині. Вона містить багато цінних для людини вітамінів і антиоксидантів.
— 13 октября 2021 —
В Украине невакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не будут допускать к работе. Отстранение начнется уже с ноября текущего года.
— 9 октября 2021 —
Министерство здравоохранения Украины начало работу по развитию телемедицинских технологий и услуг, которые призваны улучшить доступ украинцев к медицинским услугам и повысить их качество, сообщает пресс-служба Минздрава.
— 9 октября 2021 —
В скором времени Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, работники которых должны пройти обязательную вакцинацию против коронавируса. Сейчас приказ об обязательной вакцинации содержит две категории профессий.
Приветствую, гость! Вход
13 октября 2021
• Учителей без прививки начнут отстранять от работы
• На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда
9 октября 2021
• Минздрав взялся за развитие телемедицины
• В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация
• Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду
• Где можно купить хорошие межкомнатные двери?
• Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ
7 октября 2021
• "Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить
• "Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году
• Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера
• Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома
• Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии
• Значение и виды амортизаторов на авто
• Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера
5 октября 2021
• Украина останется в зеленом списке ЕС
• Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду
• На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi
• В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила
• Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов
• То, что нужно знать про микроволновку
• Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике
• В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей
2 октября 2021
• Растет объем денежных переводов в Украину
• Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют
• МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе
• Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой
• В США успешно прошли испытания таблеток от COVID
• Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19
30 сентября 2021
• Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно
• Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда»
Проезд в межрегиональных поездах "Укрзализныци" с 21 октября будет осуществляться по новым правилам. Согласно решению Кабинета министров, на поезд будут пускать только ковид-безопасных пассажиров.