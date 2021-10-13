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Бездумная исполнительность

Особливості люцерни

Татьяна Ковалева
13 октября 2021 Просмотров: 52  

Люцерна посівна-однорічна рослина сімейства Бобові, яке користується широкою популярністю в кулінарії, народній і доказовій медицині. Вона містить багато цінних для людини вітамінів і антиоксидантів.

Дослідження підтверджують користь люцерни для здоров'я. Це є причиною того, що люди садять насіння люцерни, вживання якої дозволяє знизити ризик розвитку захворювань з боку серцево-судинної та ендокринної систем, запобігти появі злоякісних пухлин, а також зміцнити імунітет.

Особливості люцерни

У великих господарствах для цього застосовують Тракторні сівалки. В умовах невеликого селянського подвір'я всі маніпуляції виконуються вручну.

Існує два способи ручного посіву:

  • Спосіб 1. Насіння вносяться в землю в підготовлені заздалегідь ряди, розташовані на відстані 15-20 см один від одного. Такий підхід найчастіше використовується при висіванні культури під покровом ярих злаків, коли люцерна сусідить з невеликою кількістю ячменю або вівса. Для якісного виконання робіт використовуються ручні сівалки, що закладають насіння на глибину до 3 см. При більш значній площі оранки бажано використання засобів малої механізації-різні причіпні або навісні пристосування до мотоблоків. Спосіб часто використовується і при чистому посіві люцерни. Однак, в цьому випадку основна небезпека полягає в рясному проростанні бур'янів між рядами культури, які здатні заглушити молоді незміцнілі сходи.
  • Спосіб 2. Він широко застосовувався ще нашими прадідами і до сих пір дає відмінні результати без застосування будь-якої техніки. Тактика проста. Підготовлені насіння, змішані з піском, сухими тирсою або просто з землею розкидаються руками віялоподібним рухом. Набираючи насіння рукою, не варто звертати увагу на їх кількість. Куди важливіше після проходу ділянки в одному напрямку обов'язково повторити процедуру сівби, рухаючись поперек попереднього напрямку. В цьому випадку необхідна щільність насіння і рівномірність їх розташування на ділянці будуть гарантовані. Люцерна дуже невибаглива до термінів посіву. Деякі вважають, що літні посіви найоптимальніші і дозволяють при значному продовженні світлового дня і досить високих середньодобових температурах отримувати до осені 2-3 укосу сіна.

Переваги люцерни

На сьогоднішній день величезна кількість людей засаджують вільну територію насінням люцерна. Такому вибору сприяють наступні переваги:

  1. Джерело цінних поживних речовин;
  2. Знижує рівень холестерину в крові;
  3. Нормалізує рівень цукру;
  4. Має антиоксидантну дію;
  5. Поліпшення обміну речовин в головному мозку.

Таким чином, люцерна-лікарська рослина, яка містить багато важливих вітамінів, антиоксидантів і деяких мінеральних речовин. Вона стимулює роботу імунної системи, знижує ризик розвитку серцево-судинних і ендокринних патологій, покращує перебіг клімактеричного синдрому і покращує обмін речовин на рівні тканин головного мозку.

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