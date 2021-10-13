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Бездумная исполнительность

IPTV-плейлист: что это такое?

Татьяна Ковалева
13 октября 2021 Просмотров: 19  

В настоящее время традиционный способ просмотра телевизионных программ полностью вытеснила IPTV-технология. Данный способ отличается простотой использования и удобством. 

Так IPTV плейлисты представляют собой списки каналов, которые пользователь может просматривать в любое время. Каналов таких огромное количество. Просматривать видеоконтент можно как при помощи телевизионной приставки, так и на компьютерном или мобильном устройстве.

Принцип работы таких плейлистов

Для просмотра видео при помощи этой технологии можно использовать специальные приложения от провайдеров. Для этого необходимо оформить платную подписку на услугу. Пакеты по стоимости бывают различными. Как отмечают пользователи, нет смысла приобретать полный пакет услуг, если все каналы юзер смотреть не собирается.

Актуальные плейлисты можно скачать также на специализированных сайтах в Интернете. Там они находятся в свободном доступе. В них входят различные каналы, в том числе и федеральные. При желании такой лист можно создать самостоятельно, в этом случае в список каналов будут добавлены только избранные.

Для того чтобы их можно было просматривать необходимо:

  • выбрать плеер на устройстве и осуществить его настройки;
  • загрузить скачанный плейлист в этот плеер.

Для устройств, работающих на базе Windows  в сети можно отыскать усовершенствованные версии проигрывателей, которые имеют в составе уже встроенные плейлисты.

Преимущества пользования подобными технологиями

К основным достоинствам использования таких каталогов каналов стоит отнести:

  • просмотр видео в высоком качестве;
  • доступность с любого устройства;
  • возможность создания собственного списка каналов.

Для пользователей также существует возможность создания закрытого плейлиста. Его можно использовать сразу нескольким юзерам. Распространяется он посредством отправки ссылок. На сегодняшний момент максимальное количество пользователей, которые могут просматривать такой плейлист – пять человек.  Такая технология представляет собой своеобразный ВИП-уровень доступа к контенту.

Создать собственный плейлист может любой пользователь сети. Для этого необходимо уметь пользоваться текстовыми редакторами и отыскать ссылки на каналы. В один лист можно добавить любое количество каналов. Ссылки на телевизионные каналы можно найти на различных блогах и форумах. Также можно их извлечь из готовых плейлистов, скачанных в Интернете.

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