План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

|13 октября 2021
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За три квартала года общий фонд Госбюджета недополучил 83,8 млрд гривен, в том числе 17,2% от внутренних и 33% внешних заимствований, выполнению плана последних не помогло даже зачисление в бюджет части августовских поступлений от МВФ.
При этом Бюджет-2021 уже недополучил 84,3% от плана по приватизации. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания СП, пишет УНН.
Объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала года растет. Председатель Счетной палаты подчеркнул, что меньше плана поступления от государственных заимствований и приватизации госимущества.
"От заимствований поступило на 103 млрд грн (22%) меньше плана. В частности от размещения ОВГЗ недополучили 54,5 млрд грн (17,2%) от плана. Внешние заимствования на 48,8 млрд грн, или (33%) меньше плана, и это включая зачисление в общий фонд госбюджета части поступлений от МВФ в результате распределения специальных прав заимствования в сумме 1 млрд СДР, что эквивалентно 37,9 млрд гривен", - заметил Валерий Пацкан, которого цитирует пресс-служба СП.
Он также добавил, что от приватизации государственного имущества поступило лишь 1,8 млрд грн, что меньше плана на 9,6 млрд грн (84,3%).
"В результате, поступления общего фонда меньше плана на 83,8 млрд грн (6,8%). Должен констатировать, что сумма невыполнения плана поступлений общего фонда госбюджета в январе-сентябре выросла по сравнению с первым полугодием (63 млрд гривен)", - отметил председатель Счетной палаты.
При этом он отметил, что больше плана на три квартала получили доходов и средств от возврата кредитов.
"План доходов общего фонда на январь-сентябрь перевыполнен на 28,6 млрд грн (3,8%). В частности, рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения - на 11 млрд грн (42,8%); НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 10 млрд грн (9,6%); НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 6 млрд грн (2,5%). Кредитов вернули на 562 млн грн (10,8%) больше плана", - рассказал Пацкан.
Для сравнения, в январе-сентябре 2020 года невыполнение доходов общего фонда - 10 млрд грн (1,5%).
Проблема невыполнения плана заимствований тянется еще с начала года. Часть этих заимствований должны бы поступить за счет транша по программе сотрудничества с МВФ, который до сих пор не получен. При этом отсутствие внешних заимствований означает увеличение потребности во внутренних заимствованиях в предстоящие месяцы. При невыполнении плана заимствований Украина имеет большие шансы снова столкнуться с кризисом финансирования бюджетных расходов, который она пережила в октябре-ноябре 2020 года, указывают эксперты.
Тогда трудности возникли с финансированием незащищенных статей. В общем невыполнение плана расходов в 2020 году достигло 5% - более 67 млрд грн, сообщали в Счетной палате.
Дефицит государственного бюджета за январь-сентябрь 2021 года превысил 37 млрд грн, увеличившись в шесть раз против цифры месяцем ранее, в том числе по общему фонду дефицит достиг 39,8 млрд грн. При этом за январь-сентябрь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 827,1 млрд грн, недовыполнение плана на 7,7%. Аналитики отмечают, что невыполнение плана расходов является негативным явлением и обычно приводит к накоплению потребности в финансировании расходов в конце года. "Быстрое" дофинансирование расходов может привести как к повышению цен, так и к ослаблению курса гривны.
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За три квартала года общий фонд Госбюджета недополучил 83,8 млрд гривен, в том числе 17,2% от внутренних и 33% внешних заимствований, выполнению плана последних не помогло даже зачисление в бюджет части августовских поступлений от МВФ.