 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ
13 октября 2021 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За три квартала года общий фонд Госбюджета недополучил 83,8 млрд гривен, в том числе 17,2% от внутренних и 33% внешних заимствований, выполнению плана последних не помогло даже зачисление в бюджет части августовских поступлений от МВФ.

При этом Бюджет-2021 уже недополучил 84,3% от плана по приватизации. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания СП, пишет УНН.

Объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала года растет. Председатель Счетной палаты подчеркнул, что меньше плана поступления от государственных заимствований и приватизации госимущества.

"От заимствований поступило на 103 млрд грн (22%) меньше плана. В частности от размещения ОВГЗ недополучили 54,5 млрд грн (17,2%) от плана. Внешние заимствования на 48,8 млрд грн, или (33%) меньше плана, и это включая зачисление в общий фонд госбюджета части поступлений от МВФ в результате распределения специальных прав заимствования в сумме 1 млрд СДР, что эквивалентно 37,9 млрд гривен", - заметил Валерий Пацкан, которого цитирует пресс-служба СП.

Он также добавил, что от приватизации государственного имущества поступило лишь 1,8 млрд грн, что меньше плана на 9,6 млрд грн (84,3%).

"В результате, поступления общего фонда меньше плана на 83,8 млрд грн (6,8%). Должен констатировать, что сумма невыполнения плана поступлений общего фонда госбюджета в январе-сентябре выросла по сравнению с первым полугодием (63 млрд гривен)", - отметил председатель Счетной палаты.

При этом он отметил, что больше плана на три квартала получили доходов и средств от возврата кредитов.

"План доходов общего фонда на январь-сентябрь перевыполнен на 28,6 млрд грн (3,8%). В частности, рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения - на 11 млрд грн (42,8%); НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 10 млрд грн (9,6%); НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 6 млрд грн (2,5%). Кредитов вернули на 562 млн грн (10,8%) больше плана", - рассказал Пацкан.

Для сравнения, в январе-сентябре 2020 года невыполнение доходов общего фонда - 10 млрд грн (1,5%).

Проблема невыполнения плана заимствований тянется еще с начала года. Часть этих заимствований должны бы поступить за счет транша по программе сотрудничества с МВФ, который до сих пор не получен. При этом отсутствие внешних заимствований означает увеличение потребности во внутренних заимствованиях в предстоящие месяцы. При невыполнении плана заимствований Украина имеет большие шансы снова столкнуться с кризисом финансирования бюджетных расходов, который она пережила в октябре-ноябре 2020 года, указывают эксперты.

Тогда трудности возникли с финансированием незащищенных статей. В общем невыполнение плана расходов в 2020 году достигло 5% - более 67 млрд грн, сообщали в Счетной палате.

Дефицит государственного бюджета за январь-сентябрь 2021 года превысил 37 млрд грн, увеличившись в шесть раз против цифры месяцем ранее, в том числе по общему фонду дефицит достиг 39,8 млрд грн. При этом за январь-сентябрь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 827,1 млрд грн, недовыполнение плана на 7,7%. Аналитики отмечают, что невыполнение плана расходов является негативным явлением и обычно приводит к накоплению потребности в финансировании расходов в конце года. "Быстрое" дофинансирование расходов может привести как к повышению цен, так и к ослаблению курса гривны.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

Особливості люцерни

Учителей без прививки начнут отстранять от работы

На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

9 октября 2021

Минздрав взялся за развитие телемедицины

В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

Где можно купить хорошие межкомнатные двери?

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

7 октября 2021

"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера

Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома

Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии

Значение и виды амортизаторов на авто

Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

То, что нужно знать про микроволновку

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

2 октября 2021

Растет объем денежных переводов в Украину

Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют

МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе

Также в разделе

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

— 13 октября 2021 —

В Украине планируют разрешить медицинским работникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство", в отдельных случаях принимать решение о прививках без участия врача.

Читать далее ⇒

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

— 13 октября 2021 —

Интернет-магазин MS Fashion является одним из крупнейших игроков на рынке модной женской одежды в нашем городе. Это объясняется тем, что здесь представлена только качественная продукция от ведущих мировых производителей. 

Читать далее ⇒

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

— 13 октября 2021 —

Представители Украины и ЕС сегодня в Киеве подписали соглашение о совместном авиационном пространстве между нашим государством и Европейским союзом.

Читать далее ⇒

IPTV-плейлист: что это такое?

— 13 октября 2021 —

В настоящее время традиционный способ просмотра телевизионных программ полностью вытеснила IPTV-технология. Данный способ отличается простотой использования и удобством. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ»

За три квартала года общий фонд Госбюджета недополучил 83,8 млрд гривен, в том числе 17,2% от внутренних и 33% внешних заимствований, выполнению плана последних не помогло даже зачисление в бюджет части августовских поступлений от МВФ.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

Особливості люцерни

Учителей без прививки начнут отстранять от работы

На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

9 октября 2021

Минздрав взялся за развитие телемедицины

В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

Где можно купить хорошие межкомнатные двери?

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

7 октября 2021

"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера

Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома

Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии

Значение и виды амортизаторов на авто

Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

То, что нужно знать про микроволновку

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

2 октября 2021

Растет объем денежных переводов в Украину

Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют

МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top