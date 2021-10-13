В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерство здравоохранения, передают Українські Новини.

В МОЗ хотят разрешить младшему медперсоналу в отдельных случаях проводить вакцинацию без привлечения врача, но только с согласия пациента. Для этого медсестры и медбратья должны пройти специальную подготовку по технике прививок, а также по оказанию неотложной помощи в случае возникновения острой аллергической реакции на вакцину. Также будет определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.

"Предложенные изменения дадут возможность медицинской сестре или брату проводить профилактические прививки без привлечения врача, что особенно актуально в период пандемии COVID-19 и подъема других острых респираторных инфекций, в частности гриппа, когда загруженность медицинского персонала очень высокая, улучшат доступность к защите от вакциноконтролированных инфекций", — сказано в заявлении МОЗ.

Также в ведомстве подчеркнули, что такая практика действует во многих странах мира, в частности, в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Израиле и других странах право осуществлять вакцинацию имеют не только медицинские сестры и братья, но и фармацевты, а в Австрии и Бельгии к прививкам привлекают медицинских студентов.

Свои предложения и замечания к соответствующему проекту приказа можно направлять до 10 ноября 2021 г. в Минздрав Украины в письменном или электронном виде по адресу: ул. Грушевского, 7, г. Киев, 01601, или на e-mail: [email protected]