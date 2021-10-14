Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса в среду выполнила второй суборбитальный туристический полет, отправив в космос четырех человек, в том числе актера Уильяма Шатнера, известного по фильмам и сериалам из франшизы "Звездный путь". Трансляция велась на сайте компании и на YouTube канале.

90-летний Шатнер стал самым старым человеком, когда-либо побывавшем в космосе.

Запуск полностью автономного космического корабля New Shepard произошел в 9:30 утра на стартовой площадке Blue Origin, расположенной неподалеку от города Ван Хорн на западе Техаса.

Вместе с Шатнером в 11-минутную поездку отправились бывший инженер NASA Крис Бошуайзен, предприниматель в области клинических исследований Глен де Врис и вице-президент и инженер Blue Origin Одри Пауэрс.

По словам Blue Origin, астронавты около трех-четырех минут проведут в невесомости. Космический корабль отправился в международно признанные границы космоса, известные как линия Кармана и расположенную примерно в 100 км над Землей. Капсула вернулась на землю на парашютах.

Полет, изначально был запланирован на вторник, но его перенесли на среду из-за ветра.

20 июля Blue Origin провела успешный полет в космическом туризме: Безос и еще три человека отправились к границе космоса и вернулись на Землю через 10 минут и 10 секунд. В этом полете приняла участие 82-летняя летчица Уолли Фанк, которая на тот момент стала самым старым человеком, побывавшим в космосе.

Безос основал Blue Origin 20 лет назад.

Шатнер, которому в марте исполнилось 90 лет, снимается в кино и на телевидении с 1950-х годов и до сих пор занимается развлекательными проектами. Он наиболее известен по роли капитана Джеймса Кирка с звездолета Enterprise в сериале 1960-х годов "Звездный путь" и семи последующих фильмах о вымышленных приключениях в открытом космосе.

Актер отметил, что в его космическом путешествии есть ирония и симметрия, поскольку он десятилетиями играл исследователя космоса, а теперь стал им на самом деле.