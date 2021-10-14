Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

|14 октября 2021
|Просмотров: 74
|
Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса в среду выполнила второй суборбитальный туристический полет, отправив в космос четырех человек, в том числе актера Уильяма Шатнера, известного по фильмам и сериалам из франшизы "Звездный путь". Трансляция велась на сайте компании и на YouTube канале.
90-летний Шатнер стал самым старым человеком, когда-либо побывавшем в космосе.
Запуск полностью автономного космического корабля New Shepard произошел в 9:30 утра на стартовой площадке Blue Origin, расположенной неподалеку от города Ван Хорн на западе Техаса.
Вместе с Шатнером в 11-минутную поездку отправились бывший инженер NASA Крис Бошуайзен, предприниматель в области клинических исследований Глен де Врис и вице-президент и инженер Blue Origin Одри Пауэрс.
По словам Blue Origin, астронавты около трех-четырех минут проведут в невесомости. Космический корабль отправился в международно признанные границы космоса, известные как линия Кармана и расположенную примерно в 100 км над Землей. Капсула вернулась на землю на парашютах.
Полет, изначально был запланирован на вторник, но его перенесли на среду из-за ветра.
20 июля Blue Origin провела успешный полет в космическом туризме: Безос и еще три человека отправились к границе космоса и вернулись на Землю через 10 минут и 10 секунд. В этом полете приняла участие 82-летняя летчица Уолли Фанк, которая на тот момент стала самым старым человеком, побывавшим в космосе.
Безос основал Blue Origin 20 лет назад.
Шатнер, которому в марте исполнилось 90 лет, снимается в кино и на телевидении с 1950-х годов и до сих пор занимается развлекательными проектами. Он наиболее известен по роли капитана Джеймса Кирка с звездолета Enterprise в сериале 1960-х годов "Звездный путь" и семи последующих фильмах о вымышленных приключениях в открытом космосе.
Актер отметил, что в его космическом путешествии есть ирония и симметрия, поскольку он десятилетиями играл исследователя космоса, а теперь стал им на самом деле.
14 октября 2021
• Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
• Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов
• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
• Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION
• Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"
• План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ
• IPTV-плейлист: что это такое?
• Учителей без прививки начнут отстранять от работы
• На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда
9 октября 2021
• Минздрав взялся за развитие телемедицины
• В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация
• Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду
• Где можно купить хорошие межкомнатные двери?
• Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ
7 октября 2021
• "Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить
• "Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году
• Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера
• Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома
• Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии
• Значение и виды амортизаторов на авто
• Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера
5 октября 2021
• Украина останется в зеленом списке ЕС
• Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду
• На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi
• В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила
• Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов
• То, что нужно знать про микроволновку
• Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике
• В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей
— 14 октября 2021 —
Во время заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС был затронут вопрос касаемо переноса осенних каникул. Это должно помочь снять нагрузку на систему здравоохранения.
— 13 октября 2021 —
В Украине планируют разрешить медицинским работникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство", в отдельных случаях принимать решение о прививках без участия врача.
— 13 октября 2021 —
Интернет-магазин MS Fashion является одним из крупнейших игроков на рынке модной женской одежды в нашем городе. Это объясняется тем, что здесь представлена только качественная продукция от ведущих мировых производителей.
— 13 октября 2021 —
Представители Украины и ЕС сегодня в Киеве подписали соглашение о совместном авиационном пространстве между нашим государством и Европейским союзом.
Приветствую, гость! Вход
14 октября 2021
• Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
• Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов
• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
• Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION
• Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"
• План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ
• IPTV-плейлист: что это такое?
• Учителей без прививки начнут отстранять от работы
• На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда
9 октября 2021
• Минздрав взялся за развитие телемедицины
• В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация
• Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду
• Где можно купить хорошие межкомнатные двери?
• Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ
7 октября 2021
• "Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить
• "Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году
• Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера
• Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома
• Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии
• Значение и виды амортизаторов на авто
• Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера
5 октября 2021
• Украина останется в зеленом списке ЕС
• Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду
• На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi
• В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила
• Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов
• То, что нужно знать про микроволновку
• Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике
• В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос»
Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса в среду выполнила второй суборбитальный туристический полет, отправив в космос четырех человек, в том числе актера Уильяма Шатнера, известного по фильмам и сериалам из франшизы "Звездный путь". Трансляция велась на сайте компании и на YouTube канале.