Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

|14 октября 2021
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Во время заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС был затронут вопрос касаемо переноса осенних каникул. Это должно помочь снять нагрузку на систему здравоохранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.
"Мы знаем, что осенние каникулы у нас начинаются с 25 октября. Было принято решение (на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС - ред.) о переносе или о начале каникул раньше. Мы инициировали их перенос на одну неделю раньше", - заявил Кузин.
По словам государственного санврача, сегодня решается вопрос продления каникул. Возможно, их продолжительность увеличат до четырех недель, вместо стандартных двух.
"Пока решается, но скорее всего они (каникулы - ред.) будут немножко продолжены. Но мы не думаем, что они будут очень продолжительными. Обычно они идут до 2 недель, а сейчас мы дискутируем о сроке до 4 недель", - добавил Кузин.
Минздрав направил письма в учебные заведения с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября на фоне ухудшения ситуации с коронавируса. Однако, школы должны самостоятельно определить дату.
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Во время заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС был затронут вопрос касаемо переноса осенних каникул. Это должно помочь снять нагрузку на систему здравоохранения.