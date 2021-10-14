 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
14 октября 2021 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Во время заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС был затронут вопрос касаемо переноса осенних каникул. Это должно помочь снять нагрузку на систему здравоохранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

"Мы знаем, что осенние каникулы у нас начинаются с 25 октября. Было принято решение (на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС - ред.) о переносе или о начале каникул раньше. Мы инициировали их перенос на одну неделю раньше", - заявил Кузин.

По словам государственного санврача, сегодня решается вопрос продления каникул. Возможно, их продолжительность увеличат до четырех недель, вместо стандартных двух.

"Пока решается, но скорее всего они (каникулы - ред.) будут немножко продолжены. Но мы не думаем, что они будут очень продолжительными. Обычно они идут до 2 недель, а сейчас мы дискутируем о сроке до 4 недель", - добавил Кузин.

Минздрав направил письма в учебные заведения с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября на фоне ухудшения ситуации с коронавируса. Однако, школы должны самостоятельно определить дату.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

Особливості люцерни

Учителей без прививки начнут отстранять от работы

На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

9 октября 2021

Минздрав взялся за развитие телемедицины

В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

Где можно купить хорошие межкомнатные двери?

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

7 октября 2021

"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера

Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома

Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии

Значение и виды амортизаторов на авто

Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

То, что нужно знать про микроволновку

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

Также в разделе

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

— 14 октября 2021 —

Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса в среду выполнила второй суборбитальный туристический полет, отправив в космос четырех человек, в том числе актера Уильяма Шатнера, известного по фильмам и сериалам из франшизы "Звездный путь". Трансляция велась на сайте компании и на YouTube канале.

Читать далее ⇒

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

— 13 октября 2021 —

В Украине планируют разрешить медицинским работникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство", в отдельных случаях принимать решение о прививках без участия врача.

Читать далее ⇒

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

— 13 октября 2021 —

Интернет-магазин MS Fashion является одним из крупнейших игроков на рынке модной женской одежды в нашем городе. Это объясняется тем, что здесь представлена только качественная продукция от ведущих мировых производителей. 

Читать далее ⇒

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

— 13 октября 2021 —

Представители Украины и ЕС сегодня в Киеве подписали соглашение о совместном авиационном пространстве между нашим государством и Европейским союзом.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели»

Во время заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС был затронут вопрос касаемо переноса осенних каникул. Это должно помочь снять нагрузку на систему здравоохранения.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно 

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

Особливості люцерни

Учителей без прививки начнут отстранять от работы

На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

9 октября 2021

Минздрав взялся за развитие телемедицины

В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

Где можно купить хорошие межкомнатные двери?

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

7 октября 2021

"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера

Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома

Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии

Значение и виды амортизаторов на авто

Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера

5 октября 2021

Украина останется в зеленом списке ЕС

Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду

На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

То, что нужно знать про микроволновку

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top