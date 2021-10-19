|19 октября 2021
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Население в Украине на начало сентября этого года достигало около 41,34 млн человек, сократившись за год на 381,5 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 сентября 2021 года составила 41 342,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.
В то же время на протяжении января-августа этого года численность населения уменьшилась на 245,9 тыс. человек. Сокращение населения за месяц - в августе 2021-го - составило 19,9 тысячи.
Естественное сокращение населения в Украине в январе-августе 2021 года составил 258,6 тыс. человек, в то же время миграционный прирост населения за этот период достиг 12 713 человек.
При этом за это время украинцев умирало больше, чем рождалось. "Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 41 живорожденный", - указали в Госстате.
Так, количество живорожденных в январе-августе этого года составила 180,8 тыс. человек. Умерли за этот период более 439 тыс. человек, из них дети до года - 1292.
В то же время, количество умерших за этот период больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 61,1 тыс. человек, или на 16%.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Данные относительно естественного и миграционного движения населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АРК, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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Комментарии к статье «Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу»
Население в Украине на начало сентября этого года достигало около 41,34 млн человек, сократившись за год на 381,5 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.