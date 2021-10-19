Разновидности и особенности кредитов

|19 октября 2021
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Кредит - это ссуда, предоставляемая кредитором заемщику на оговоренный срок под определенный процент. Факт выдачи фиксируется в кредитном договоре. Так же в нем указаны условия и сроки погашения.
Для заемщика очень важно соблюдать данный договор, чтобы, в случае просрочки, не платить пеню и не потерять заложенное имущество. Ваша Готивочка предоставляет широкие удобства и преимущества для клиентов, которые нуждаются в особой финансовой помощи.
Оформление кредита сочетает в себе многочисленные сложности, поэтому и стоит предварительно проанализировать все детали и параметры, проконсультироваться со специалистами. Только в таком случае выгода будет предоставляться на высоком уровне, что сможет порадовать даже самых требовательных клиентов, которым нужны определенные денежные средства для решения своих вопросов и проблем.
Кредиты выдаются на условиях обеспеченности, то есть заемщик должен предоставить кредитору информацию, подтверждающую его платежеспособность.
Несмотря на широкий спектр форм займа, в наше время постоянно разрабатываются и выпускаются новые кредитные продукты. Они отличаются схемами и условиями выдачи, процентными ставками, дополнительными услугами. К тому же, кредит можно получить не только в банке, но и в ломбарде, и разного рода кредитных союзах и обществах.
В зависимости от сроков погашения кредиты в Тюмени различают:
Чем больше срок кредитования, тем выше процентная ставка. Это обусловлено многими рисками, которые берет полностью на себя кредитное учреждение.
В зависимости от принципа обеспеченности кредиты делятся на две категории:
Второй вариант обычно имеет более жесткие условия выдачи и короткие сроки.
По схеме погашения кредиты различаются как:
Первый вариант предусматривает погашение кредита равными частями на протяжении всего срока, во втором случае платежи идут на уменьшение.
Но могут быть и кредиты в Тюмени, которые погашаются по индивидуальным срокам и схемам. Обычно кредиты в Тюмени выдаются на покупку бытовой техники, автомобиля, жилья, на оплату образования, отдыха и прочее.
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