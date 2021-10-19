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Бездумная исполнительность

Разновидности и особенности кредитов

Татьяна Ковалева
19 октября 2021 Просмотров: 94  

Кредит - это ссуда, предоставляемая кредитором заемщику на оговоренный срок под определенный процент. Факт выдачи фиксируется в кредитном договоре. Так же в нем указаны условия и сроки погашения.

Для заемщика очень важно соблюдать данный договор, чтобы, в случае просрочки, не платить пеню и не потерять заложенное имущество. Ваша Готивочка предоставляет широкие удобства и преимущества для клиентов, которые нуждаются в особой финансовой помощи.

Оформление кредита сочетает в себе многочисленные сложности, поэтому и стоит предварительно проанализировать все детали и параметры, проконсультироваться со специалистами. Только в таком случае выгода будет предоставляться на высоком уровне, что сможет порадовать даже самых требовательных клиентов, которым нужны определенные денежные средства для решения своих вопросов и проблем.

Основные разновидности и их параметры

Кредиты выдаются на условиях обеспеченности, то есть заемщик должен предоставить кредитору информацию, подтверждающую его платежеспособность.

Несмотря на широкий спектр форм займа, в наше время постоянно разрабатываются и выпускаются новые кредитные продукты. Они отличаются схемами и условиями выдачи, процентными ставками, дополнительными услугами. К тому же, кредит можно получить не только в банке, но и в ломбарде, и разного рода кредитных союзах и обществах.

В зависимости от сроков погашения кредиты в Тюмени различают:

  • краткосрочные (до года);
  • среднесрочные (от 1 до 3 лет);
  • долгосрочные (от 3 лет и более).

Чем больше срок кредитования, тем выше процентная ставка. Это обусловлено многими рисками, которые берет полностью на себя кредитное учреждение.

В зависимости от принципа обеспеченности кредиты делятся на две категории:

  • обеспеченные (выданные под залог или под поручительство третей стороны);
  • без обеспечения (ничем не закреплены).

Второй вариант обычно имеет более жесткие условия выдачи и короткие сроки.

По схеме погашения кредиты различаются как:

  • аннуитетные;
  • дифференцированные.

Первый вариант предусматривает погашение кредита равными частями на протяжении всего срока, во втором случае платежи идут на уменьшение.

Но могут быть и кредиты в Тюмени, которые погашаются по индивидуальным срокам и схемам. Обычно кредиты в Тюмени выдаются на покупку бытовой техники, автомобиля, жилья, на оплату образования, отдыха и прочее.

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