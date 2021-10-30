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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов
30 октября 2021 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине проходит цифровизация военного учета с тем, чтобы в приложении "Дія" появились сервисы по выполнению воинской обязанности, заявил министр обороны Андрей Таран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Таран рассказал, что Минобороны совместно с Министерством цифровой трансформации разрабатывает порядок обмена информацией между приложением "Дія" и оборонным реестром, в частности, информации о призывниках, военнообязанных и резервистах. В течение 2022-2023 года получать услуги по воинской обязанности можно будет в смартфоне, не посещая государственные учреждения, пояснил министр обороны.

"Уже заложены принципы цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр — будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", — подчеркнул Таран.

Реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" (Е-ТЦК) в "Діє" запланирована в течение 2022-2023 годов.

Как сообщали Українські Новини, 28 октября Кабинет Министров предложил Президенту Владимиру Зеленскому ввести звание рекрута в Вооруженных силах Украины для иностранцев и лиц без гражданства.

До 2025 года Вооруженные силы Украины планируют укомплектовать кадровыми военными на 80-90% и военными, подписавшими контракт на службу в резерве, на 10-20%.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов»

В Украине проходит цифровизация военного учета с тем, чтобы в приложении "Дія" появились сервисы по выполнению воинской обязанности, заявил министр обороны Андрей Таран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

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