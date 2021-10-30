В полиции рассказали, кто еще кроме них может проверять сертификаты о вакцинации

С 1 ноября Киев попадает в "красную" зону, и большинство общественных организаций будут работать только для полностью вакцинированных людей. Вместе с тем, выросло количество подделок сертификатов. В полиции объявили, что будут проверять сертификаты у людей в метро, и уточнили, что не только правоохранители могут спросить у прохожего сертификат.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

У полиции есть 4 тысячи приборов, с помощью которых будут проверять подлинность сертификатов.

Но такие полномочия есть не только у копов. Проверить сертификат могут:

служба Министерства здравоохранения;

санитарные больницы;

Госпродпотребслужба;

проводники, если это касается железнодорожного транспорта.

Кроме того, по словам Клименко, водители общественного транспорта должны предупредить пассажиров, что у них должны быть проверены эти сертификаты.

В торговых центрах сертификаты должен проверять персонал этих заведений.

Сейчас в полиции уже есть 870 уголовных производств по фактам мошенничества и подделки COVID-документации. За подделку сертификата можно попасть в тюрьму на 5 лет.