|30 октября 2021
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С 1 ноября Киев попадает в "красную" зону, и большинство общественных организаций будут работать только для полностью вакцинированных людей. Вместе с тем, выросло количество подделок сертификатов. В полиции объявили, что будут проверять сертификаты у людей в метро, и уточнили, что не только правоохранители могут спросить у прохожего сертификат.
Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
У полиции есть 4 тысячи приборов, с помощью которых будут проверять подлинность сертификатов.
Но такие полномочия есть не только у копов. Проверить сертификат могут:
Кроме того, по словам Клименко, водители общественного транспорта должны предупредить пассажиров, что у них должны быть проверены эти сертификаты.
В торговых центрах сертификаты должен проверять персонал этих заведений.
Сейчас в полиции уже есть 870 уголовных производств по фактам мошенничества и подделки COVID-документации. За подделку сертификата можно попасть в тюрьму на 5 лет.
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Комментарии к статье «В полиции рассказали, кто еще кроме них может проверять сертификаты о вакцинации»
С 1 ноября Киев попадает в "красную" зону, и большинство общественных организаций будут работать только для полностью вакцинированных людей. Вместе с тем, выросло количество подделок сертификатов. В полиции объявили, что будут проверять сертификаты у людей в метро, и уточнили, что не только правоохранители могут спросить у прохожего сертификат.