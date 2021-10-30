ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин

Прерывание обучения должно быть крайней мерой, школы должны оставаться открытыми с соблюдением всех мер предосторожности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передают Українські Новини.

Закрытие школ в прошлом году из-за пандемии COVID-19, которое нарушило образовательный процесс по всему миру, принесло больше вреда, чем пользы, в особенности для психического и социального благополучия детей, считают в ВОЗ. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге подчеркнул, что нельзя повторять одни и те же ошибки.

"Чтобы уменьшить влияние COVID-19 в ближайшие месяцы, жизненно важно, чтобы решения правительств и общественности основывались на данных и доказательствах, с пониманием того, что эпидемиологическая ситуация может измениться, и что наше поведение должно измениться вместе с ней. Наука должна преобладать над политикой, а долгосрочные интересы детей должны оставаться приоритетом, особенно сейчас, когда в ряде стран наблюдается всплеск передачи инфекции. У нас есть более эффективные инструменты для решения этой проблемы, чем закрытие школ", — заявил Клюге.

Вместо того чтобы закрывать образовательные учреждения, ВОЗ рекомендует сократить передачу коронавируса с помощью широкого спектра мер и при участии всего общества. В школах важны физическое дистанцирование, частое мытье рук, ношение масок, надлежащая вентиляция в классах и доступ к тестированию на COVID, особенно в местах его широкого распространения, подчеркнул Клюге.