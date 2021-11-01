С чего начать ремонт квартиры?

|1 ноября 2021
|Просмотров: 64
Ремонт своими руками – это далеко не всегда наилучший способ сэкономить. Многие из нас решаются на столь ответственный шаг, потому что не желают доверять процесс посторонним людям. Иногда движимой силой для самостоятельного проведения ремонта становится желание сделать что-то своими руками.
Прежде чем приступить непосредственно к работам, необходимо осуществить ряд организационных мероприятий, которые не позволят затянуться ремонту на месяцы. Если же вы хотите, чтобы работа была выполнена быстро и качественно, то рекомендуется обратиться к профессионалам, которых можно найти, например, на этом сайте https://w2studio.com.ua/.
В большинстве случаев капитальный ремонт принято начинать с «грязных» работ, в которые входит замена окон и установка различных перегородок. Качественно установленные окна помогут не допустить попадание пыли в комнату.
После того как установка электрической и сантехнической систем подойдет к концу, приходит время вплотную заняться полом и потолком. Если в помещении находится паркет в приличном состоянии, во время ремонта квартиры его совсем не обязательно демонтировать. Достаточно будет лишь циклевать паркет и покрыть защитным слоем. Но такие меры не всегда являются целесообразными.
Стяжка пола производится различными способами, которые отличаются уровнем качества материалов и ценами. Элитный ремонт квартир, как правило, предполагает установку теплых полов. Для этого применяются специальные технологии и материалы, которыми в совершенстве успели овладеть профессиональные компании по ремонту квартир.
В ванной и на кухне укладывается плитка. Затем наступает очередь установки дверей, которая осуществляется с учетом толщины напольного покрытия. Если это ламинированный паркет или паркетная доска, то необходимо сначала приклеить обои, а затем монтировать пол. Когда вы выбрали в качестве покрытия для пола штучный паркет, первым делом укладывают его. Чтобы избежать повреждений, дверь можно снять с петель или завернуть в полиэтилен.
Уровень комфорта жилья важен для каждого современного человека, а потому типовое жилье рассчитано так, чтобы удовлетворять основные потребности людей. Сегодня ремонт новых квартир типовых домов большинство заказчиков предпочитают только с учетом своих индивидуальных пожеланий и потребностей, потому что тот ремонт, что производят перед сдачей, не удовлетворяет современным требованиям. Нередко делают перепланировку квартиры, меняют окна и двери, отделку предпочитают из качественных и экологичных материалов. Поручить ремонт своей квартиры бригаде специалистов стало гораздо удобнее и выгоднее, чем тратить свое время на то, чтобы сделать его самостоятельно.
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
• Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину
• Лидеры G20 приняли заявление по климату: без конкретики
• Украинская "дочка" Сбербанка меняет название
• WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
• С чего начать ремонт квартиры?
• В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов
30 октября 2021
• ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин
• В полиции рассказали, кто еще кроме них может проверять сертификаты о вакцинации
• В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов
• Украина поднялась в рейтинге армий мира
• Час вперед – час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию
29 октября 2021
• Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним
• Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября
• Маск разбогател на $50 млрд за четыре дня
• Как правильно подобрать блок питания для ноутбука
• Особенности и преимущества клавиатуры на ноутбуки от компании Parts-Plus
• Перевод часов: в билетах изменено время отправления и прибытия поездов
26 октября 2021
• Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко
• Купить чехол для макбука на сайте МакИнКейс
• Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр
• Серебряные серьги – выбор утонченных натур
• Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet
• Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности
• 24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире
• Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить
• Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"
22 октября 2021
• В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19
• В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец
• В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом
— 1 ноября 2021 —
По состоянию на 1 ноября, согласно законам Украины №1402-ІХ и №1403-ІХ оформлено более 66 тысяч авто "на еврономерах". В Государственный бюджет уже уплачено сумму более 2,3 млрд грн.
— 1 ноября 2021 —
Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2021 года достиг 10,34 млрд долл., что на 1,7 млрд дол. или 19,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
— 1 ноября 2021 —
Лидеры G20 согласовали итоговое заявление, в котором содержится призыв к "конструктивным и эффективным" действиям по ограничению глобального потепления, однако ее критикуют за отсутствие конкретных обязательств.
— 1 ноября 2021 —
Российский "Сбербанк" сменяет название одноименной "дочки" в Украине на "Международный резервный банк".
Приветствую, гость! Вход
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
• Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину
• Лидеры G20 приняли заявление по климату: без конкретики
• Украинская "дочка" Сбербанка меняет название
• WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
• С чего начать ремонт квартиры?
• В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов
30 октября 2021
• ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин
• В полиции рассказали, кто еще кроме них может проверять сертификаты о вакцинации
• В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов
• Украина поднялась в рейтинге армий мира
• Час вперед – час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию
29 октября 2021
• Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним
• Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября
• Маск разбогател на $50 млрд за четыре дня
• Как правильно подобрать блок питания для ноутбука
• Особенности и преимущества клавиатуры на ноутбуки от компании Parts-Plus
• Перевод часов: в билетах изменено время отправления и прибытия поездов
26 октября 2021
• Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко
• Купить чехол для макбука на сайте МакИнКейс
• Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр
• Серебряные серьги – выбор утонченных натур
• Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet
• Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности
• 24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире
• Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить
• Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"
22 октября 2021
• В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19
• В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец
• В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.