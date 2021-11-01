С чего начать ремонт квартиры?

Ремонт своими руками – это далеко не всегда наилучший способ сэкономить. Многие из нас решаются на столь ответственный шаг, потому что не желают доверять процесс посторонним людям. Иногда движимой силой для самостоятельного проведения ремонта становится желание сделать что-то своими руками.

Прежде чем приступить непосредственно к работам, необходимо осуществить ряд организационных мероприятий, которые не позволят затянуться ремонту на месяцы. Если же вы хотите, чтобы работа была выполнена быстро и качественно, то рекомендуется обратиться к профессионалам, которых можно найти, например, на этом сайте https://w2studio.com.ua/.

Особенности ремонта квартир

В большинстве случаев капитальный ремонт принято начинать с «грязных» работ, в которые входит замена окон и установка различных перегородок. Качественно установленные окна помогут не допустить попадание пыли в комнату.

После того как установка электрической и сантехнической систем подойдет к концу, приходит время вплотную заняться полом и потолком. Если в помещении находится паркет в приличном состоянии, во время ремонта квартиры его совсем не обязательно демонтировать. Достаточно будет лишь циклевать паркет и покрыть защитным слоем. Но такие меры не всегда являются целесообразными.

Стяжка пола производится различными способами, которые отличаются уровнем качества материалов и ценами. Элитный ремонт квартир, как правило, предполагает установку теплых полов. Для этого применяются специальные технологии и материалы, которыми в совершенстве успели овладеть профессиональные компании по ремонту квартир.

В ванной и на кухне укладывается плитка. Затем наступает очередь установки дверей, которая осуществляется с учетом толщины напольного покрытия. Если это ламинированный паркет или паркетная доска, то необходимо сначала приклеить обои, а затем монтировать пол. Когда вы выбрали в качестве покрытия для пола штучный паркет, первым делом укладывают его. Чтобы избежать повреждений, дверь можно снять с петель или завернуть в полиэтилен.

Ремонт типовых квартир

Уровень комфорта жилья важен для каждого современного человека, а потому типовое жилье рассчитано так, чтобы удовлетворять основные потребности людей. Сегодня ремонт новых квартир типовых домов большинство заказчиков предпочитают только с учетом своих индивидуальных пожеланий и потребностей, потому что тот ремонт, что производят перед сдачей, не удовлетворяет современным требованиям. Нередко делают перепланировку квартиры, меняют окна и двери, отделку предпочитают из качественных и экологичных материалов. Поручить ремонт своей квартиры бригаде специалистов стало гораздо удобнее и выгоднее, чем тратить свое время на то, чтобы сделать его самостоятельно.