|1 ноября 2021
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Мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестал работать на устройствах с устаревшими операционными системами – Android 4.0, iOS 9 и старше.
Об этом сообщается в блоге мессенджера.
При этом пользователи таких устройств больше не смогут получать и просматривать сообщения, изображения и видео.
Им предлагают перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю своих бесед.
Теперь поддерживаются устройства на операционной системе Android, начинающиеся от версии 4.1. и систем iOS, начиная с 10-й версии.
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• Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину
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• Украинская "дочка" Сбербанка меняет название
• WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
• С чего начать ремонт квартиры?
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30 октября 2021
• ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин
• В полиции рассказали, кто еще кроме них может проверять сертификаты о вакцинации
• В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов
• Украина поднялась в рейтинге армий мира
• Час вперед – час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию
29 октября 2021
• Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним
• Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября
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• Особенности и преимущества клавиатуры на ноутбуки от компании Parts-Plus
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• Купить чехол для макбука на сайте МакИнКейс
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• Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности
• 24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире
• Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить
• Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"
22 октября 2021
• В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19
• В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец
• В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом
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Мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестал работать на устройствах с устаревшими операционными системами – Android 4.0, iOS 9 и старше.