Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину

Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2021 года достиг 10,34 млрд долл., что на 1,7 млрд дол. или 19,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов, в том числе и трудовых мигрантов, в Украину.

При этом за сентябрь переведено чуть больше, чем месяцем ранее.

При этом в сентябре этого года перевели в Украину 1,266 млрд долл., тогда как в сентябре прошлого года эта сумма достигала 1,026 млрд долл. Таким образом, объемы переводов в сентябре этого года увеличились на 240 млн. долл., или на 23,4%.

Из почти 10,34 млрд долл., переведенных в этом году в Украину, через неформальные каналы поступило почти 4,39 млрд грн, через корсчета банков – 668 млн грн, через международные платежные системы – почти 2,32 млрд грн.