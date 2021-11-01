До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней

По состоянию на 1 ноября, согласно законам Украины №1402-ІХ и №1403-ІХ оформлено более 66 тысяч авто "на еврономерах". В Государственный бюджет уже уплачено сумму более 2,3 млрд грн.

Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

В таможенной службе напомнили, что воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто "на еврономерах" в соответствии с законами Украины №1402-IX и №1403-IX можно до 10 ноября 2021 года включительно.

Однако участники боевых действий, которые находились непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться этими упрощениями до 8 февраля 2022 года включительно.