Реабилитация при наркозависимости

Реабилитация зависимых от наркотиков людей – длительный процесс. Самостоятельно восстановиться не так просто, поскольку время употребления запрещенных веществ не проходит даром. Реабилитационный центр для зависимых поможет быстрее вернуться к нормальной жизни.

Отказ от психоактивных веществ

Начало реабилитации заключается в купировании абстиненции. Для этого применяются медикаменты, которые позволяют:

избавиться от боли в теле;

вывести из организма ядовитые компоненты;

восстановить психическое состояние;

устранить агрессию и депрессию.

Медицинское лечение облегчает боль, улучшает сон, успокаивает нервы. Сначала требуется сдать немало анализов. После этого выполняется детоксикация.

Прописываются различные методы – капельное введение специальных растворов, промывание желудка, плазмаферез. Этот этап длится 5-20 суток.

Стационарное лечение

Она заключается в изоляции человека от внешней среды. В это время он не должен общаться с теми, с кем он употреблял наркотики. Нельзя посещать места приема.

Это лечение требуется для того, чтобы не было срыва на ранних стадиях. Оказывается психологическая поддержка, предоставляется информация, как справиться с зависимостью. Этот этап длится от 21 дня до 1,5 лет.

Амбулаторная реабилитация

Нужна пациентам с хорошей мотивацией. Такая реабилитация осуществляется на ранних этапах зависимости. С ее помощью предоставляются навыки саморегуляции.

Пациент должен научиться проживать сложности, радоваться жизни. Требуется посещение психолога, психотерапевта. Предлагаются интересные групповые и индивидуальные занятия. Данный период длится 3-6 месяцев.

Социальная помощь

Это понятие предполагает меры, необходимые для восстановления семейных и межличностных связей. Пациент возвращается к здоровой жизни, получает помощь в трудоустройстве, получения нужных навыков.

Этот этап необходим для повышения самооценки зависимого с помощью верной мотивации. Специалисты учат пациента ставить цели, любить себя, строить отношения. Все это позволяет воздержаться от запрещенных веществ, а также потерять стремление их принимать.

Таким образом, реабилитация наркозависимых – сложный процесс, в течение которого специалисты выполняют много работы. Требуется много усилий и от самих пациентов. Только тогда есть шанс на устранение зависимости и возвращение к нормальной жизни.