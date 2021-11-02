Организация зоны отдыха в офисе

Многие крупные компании стремятся создавать комфортные условия для отдыха работников во время обеденного перерыва. Это отличный способ мотивировать ценные кадры к продолжительному и эффективному сотрудничеству. Подобную практику перенимают и более мелкие учреждения.

Масштабы гигантских корпораций им, конечно, не осилить, но организовать уютную зону отдыха вполне по силам. Если вы принадлежите к числу работодателей и заинтересованы в профессионалах, создавайте комфортные условия для релакса в офисе.

Обеденный перерыв

По возможности в офисе должна быть выделена специальная комната для приема пищи. Если сотрудники будут обедать на рабочих местах, ждите проблем. Дискомфорт, который создают друг другу обедающие, может стать началом серьезных конфликтов. У кого-то на определенные продукты аллергия, кто-то не любит есть при всех, другой, напротив, не стесняется, чем вызывает у коллег раздражение и отторжение. Запахи продуктов могут долго не выветриваться, что не способствует рабочей атмосфере.

Будем считать, что мы вас убедили, и вы готовы выделить под кухню хотя бы скромное по размерам, но все-таки отдельное помещение. Для обустройства обеденной комнаты понадобится кое-какое оборудование:

навесные шкафчики для посуды;

обеденный стол;

столик для приготовления пищи;

буфет с полками;

мойка;

сушилка для посуды;

электрический чайник;

микроволновая печь;

холодильник.

Если коллектив довольно большой, а перерыв у всех в одно и то же время, стоит завести 2-3 микроволновки. Работникам не придется занимать очередь и злиться на коллег из-за утомительного ожидания.

Бытовую технику лучше приобрести новую, с гарантией производителя. Многочисленность пользователей не способствует сохранению ее работоспособности на долгое время. В таких условиях техника б/у долго не выдерживает, и вам придется оплачивать ремонты или покупать новые вещи.

Комната отдыха

Комната отдыха должны выделяться расслабляющей атмосферой. Работник, попадая в зону релакса, должен чувствовать себя спокойно, умиротворенно. Для этого используют дизайнерские уловки: мягкие пастельные тона в отделке, нейтральное стилистическое оформление, мягкая округлая мебель и т. д.

Помещение должно быть светлым. Отлично, если окна комнаты выходят на юг или на восток, в противном случае нужно организовать искусственное освещение.

Что можно разместить в комнате отдыха:

журнальные столики;

пуфики;

диваны (прямые и угловые);

кресло-качалку;

смарт-телевизор;

полки с книгами, журналы, настольные игры.

Для развлечения работников можно поставить настольные футбол, хоккей, аэрохоккей, а если позволяет место — стол для тенниса, бильярд. Однако нужно учитывать, что игроки будут шуметь, а это не всем нравится. Конечно, каждому угодить невозможно. Важно правильно оценить вкусы контингента, чтобы удовлетворить потребности сотрудников по максимуму, не задевая всерьез ничьих интересов.

Крупные корпорации могут обустроить несколько комнат для отдыха. В одной будут собираться шумные игроки, в другой — релаксировать интроверты. Для офисов, в которых трудятся 10–20 человек, достаточно будет просторной обеденной комнаты с грамотно организованным интерьером.