|2 ноября 2021
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Дети от 12 лет, получившие по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Для этого одному из родителей необходимо добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
По его словам, прежде чем генерировать такие сертификаты, необходимо обновить "Дию" до последней версии:
Как получить детский COVID-сертификат
Министр отметил, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в "Дие" с помощью ID-карты или биометрического паспорта.
Напомним, сегодня в Киеве, в трех пунктах вакцинации заработали первые пункты команды поддержки "Дии", где гражданам будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.
Добавим, что в "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста.
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Комментарии к статье «Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ»
Дети от 12 лет, получившие по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Для этого одному из родителей необходимо добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.