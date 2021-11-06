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Бездумная исполнительность

Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре

Татьяна Ковалева
6 ноября 2021 Просмотров: 80  

О любви можно говорит на разных языках, и это как нельзя лучше отражает творчество двух юных певиц нового поколения: Доры и Просто Леры. Творчество обеих девушек посвящено всей гамме нежных чувств и переживаний, а их тексты – это трогательные и иногда грустные истории из жизни влюбленных пар.

Если композиции Доры наполнены экспрессией, драйвом и чувственным надрывом, то песни Просто Леры максимально проникновенные и трогательные. Побывав на концертах этих исполнительниц, вы увидите разные грани любви и получите невероятный эмоциональный заряд. Анонсы этих мероприятий уже появились на афише Днепра, поэтому самое время заборнировать билеты!

Кьют-рок от Доры: оригинальный подход к музыке и новый взгляд на тексты

Исполнительница Дора родилась 30 ноября 1999 года в Саратове. С ранних лет девочка с удовольствием пела и танцевала, а в подростковом возрасте самостоятельно научилась аккомпанировать себе на гитаре. И хотя она никогда не училась музыке профессионально, благодаря природному таланту и настойчивости исполнительница сегодня уверенно держится на топовых позициях музыкальных рейтингов.

Стиль, который выбрала для себя Лора, она сама называет кьют-рок. Девушка искусно смягчает классическое жесткое звучание роковых композиций, благодаря чему они звучат совершенно иначе. Для сцены исполнительница выбрала образ гламурной рок-принцессы, и он очень ей к лицу. Невероятное сочетание юношеской нежности и женственности, приправленное специями эпатажа, производит на публику неизгладимое впечатление и обеспечивает артистке любовь сотен тысяч поклонников.

В новой программе, которая будет представлена 20 ноября на площадке Rio club в Днепре, Дора откровенно расскажет о своих эмоциях и переживаниях, затронет самые актуальные вопросы взаимоотношений и коснется самых чутких струн души. На концерте вы услышите популярные хиты из дебютного альбома певицы «Младшая сестра», а также несколько абсолютно новых песен.

Просто Лера: откровенно о любви

Белорусская певица Просто Лера не стремится эпатировать публику и не делает ставку на экстравагантный образ или яркую сценическую подачу. Каждый концерт этой исполнительницы похож на встречу с близкими друзьями, наполненную взаимными откровениями и чистыми эмоциями. Песни артистки – это трогательные истории о любви, которая бывает разной: радостной, печальной, отчаянной, безрассудной и даже горькой. В текстах композиций каждый слушатель может узнать себя в разные периоды своей жизни, поэтому музыка Доры касается самых потаенных струн души.

Выступление Просто Леры в Днепре запланировано на 2 декабря 2021 года и состоится на площадке Sfera. В программе будут представлены известные хиты исполнительницы и несколько новых композиций, написанных специально для концертного тура. Билеты на мероприятие уже доступны в театральных кассах, места в зале также можно забронировать онлайн на сайтах с афишей мероприятий Днепра.

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