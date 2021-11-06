Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре

|6 ноября 2021
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О любви можно говорит на разных языках, и это как нельзя лучше отражает творчество двух юных певиц нового поколения: Доры и Просто Леры. Творчество обеих девушек посвящено всей гамме нежных чувств и переживаний, а их тексты – это трогательные и иногда грустные истории из жизни влюбленных пар.
Если композиции Доры наполнены экспрессией, драйвом и чувственным надрывом, то песни Просто Леры максимально проникновенные и трогательные. Побывав на концертах этих исполнительниц, вы увидите разные грани любви и получите невероятный эмоциональный заряд. Анонсы этих мероприятий уже появились на афише Днепра, поэтому самое время заборнировать билеты!
Исполнительница Дора родилась 30 ноября 1999 года в Саратове. С ранних лет девочка с удовольствием пела и танцевала, а в подростковом возрасте самостоятельно научилась аккомпанировать себе на гитаре. И хотя она никогда не училась музыке профессионально, благодаря природному таланту и настойчивости исполнительница сегодня уверенно держится на топовых позициях музыкальных рейтингов.
Стиль, который выбрала для себя Лора, она сама называет кьют-рок. Девушка искусно смягчает классическое жесткое звучание роковых композиций, благодаря чему они звучат совершенно иначе. Для сцены исполнительница выбрала образ гламурной рок-принцессы, и он очень ей к лицу. Невероятное сочетание юношеской нежности и женственности, приправленное специями эпатажа, производит на публику неизгладимое впечатление и обеспечивает артистке любовь сотен тысяч поклонников.
В новой программе, которая будет представлена 20 ноября на площадке Rio club в Днепре, Дора откровенно расскажет о своих эмоциях и переживаниях, затронет самые актуальные вопросы взаимоотношений и коснется самых чутких струн души. На концерте вы услышите популярные хиты из дебютного альбома певицы «Младшая сестра», а также несколько абсолютно новых песен.
Белорусская певица Просто Лера не стремится эпатировать публику и не делает ставку на экстравагантный образ или яркую сценическую подачу. Каждый концерт этой исполнительницы похож на встречу с близкими друзьями, наполненную взаимными откровениями и чистыми эмоциями. Песни артистки – это трогательные истории о любви, которая бывает разной: радостной, печальной, отчаянной, безрассудной и даже горькой. В текстах композиций каждый слушатель может узнать себя в разные периоды своей жизни, поэтому музыка Доры касается самых потаенных струн души.
Выступление Просто Леры в Днепре запланировано на 2 декабря 2021 года и состоится на площадке Sfera. В программе будут представлены известные хиты исполнительницы и несколько новых композиций, написанных специально для концертного тура. Билеты на мероприятие уже доступны в театральных кассах, места в зале также можно забронировать онлайн на сайтах с афишей мероприятий Днепра.
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• Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать
• Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
• Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре
• iPad: преимущества и особенности
• "Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
2 ноября 2021
• Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
• Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав
• Организация зоны отдыха в офисе
• Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
• Реабилитация при наркозависимости
• Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
• Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину
• Лидеры G20 приняли заявление по климату: без конкретики
• Украинская "дочка" Сбербанка меняет название
• WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
• С чего начать ремонт квартиры?
• В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов
30 октября 2021
• ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин
• В полиции рассказали, кто еще кроме них может проверять сертификаты о вакцинации
• В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов
• Украина поднялась в рейтинге армий мира
• Час вперед – час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию
29 октября 2021
• Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним
• Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября
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