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Бездумная исполнительность

Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
6 ноября 2021 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии". Человеку дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если он до этого купил сертификат.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как объяснил глава Минздрава, если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку от "ковида".

"Нам нужно это убрать - мы работаем над этой моделью, как это сделать", - добавил Ляшко.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит»

Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии". Человеку дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если он до этого купил сертификат.

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